地方期待已久！ 虎尾第一市場修繕「首部曲」開工

虎尾公所獲中央補助1500萬經費，針對公有第一零售市場C棟改善，今開工。（記者李文德攝）

2025/05/09 14:18

〔記者李文德／雲林報導〕虎尾第一公有零售市場啟用至今近90年，是虎尾鎮歷史最悠久的傳統市場。不過市場建體老舊，年久失修地方盼改善。鎮公所獲經濟部補助1500萬，將進行市場C棟整修，今（9）日舉辦動工典禮，公所表示，此作為第一市場整修的「首部曲」，工期預計180天，盼讓市場賦予新生。

虎尾第一公有零售市場前身是「虎尾街小賣市場」，於1936年竣工，而其中第一賣場L型洋風建築，為日治時期「虎尾街新市街擴張計畫」街區的入口象徵及地標，具獨特的歷史意義。但隨時間推移，市場腹地不斷向外擴張、增建，但少有大規模建體整修，地方盼望能夠修繕。

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鎮公所盤點，目前第一市場共有A、B、C、D、E、G、H、I等8棟建物，其中E、H棟登錄為縣定歷史建築。不過市場因啟用已久，已出現屋頂漏水、電線老舊、水泥牆面脫落等問題，急需整修。日前獲經部1500萬補助，先針對1962年竣工啟用、使用超過60年的C棟先進行整修。

經濟部商業發展署副署長陳秘順、雲林縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘、虎尾鎮代會主席陳明聖等人出席C棟環境品質提升工程動工典禮，與地方民眾見證市場將邁入全新里程碑。

林嘉弘表示，C棟占地560平方公尺左右，目前有17家業者承租22間攤位，總施工建築面積約560平方公尺，包含內外牆面改善、老舊電線更新、處理漏水問題及遮陽棚更新，但考量店家們尚有商業行為，因此與施工單位達成逐一施工，降低對民眾、商家影響，此工程預計180個日曆天，11月底完工，屆時將提供民眾截然不同的市場新風貌，更可作為第一市場改建的「首部曲」。

張麗善說，感謝經部全額補助，相信改善後的C棟將煥然一新，日後將責成縣府建設處，繼續針對公有市場進行整體改善，讓民眾感受到環境衛生安全的提升。

陳秘順表示，經濟部2024、2025年的「公有零售市場及列管夜市環境品質提升計畫」，全國共核定29處，總經費3億元左右，目前完成提升計畫的已有5處。虎尾第一公有零售市場C棟因改善規模、範圍大，因此獲得最高上限補助1500萬元，期待此改善計畫能做為雲林縣市場改善的示範點。

虎尾公所獲中央補助1500萬經費，針對公有第一零售市場C棟改善。（記者李文德攝）

虎尾公所獲中央補助1500萬經費，針對公有第一零售市場C棟改善。（記者李文德攝）

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