黃偉哲頻出國訪問但台南機場何時恢復國際航班？ 官員透露進度

台南機場目前沒有任何國際航班，何時復飛外界關注。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/09 15:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「黃偉哲市長頻出國訪問推銷農產，但是台南機場何時有國際航班？」南市議員蔡筱薇今（9） 日在市議會質詢指出，台南機場在疫情後已沒有任何國際航班，幾乎是「名存實亡」。市府官員答詢時透露，已積極爭取今年底前促成首條新航線啟航。

南市府新聞處長蘇恩恩表示，昨日（8日）日本金澤市市長村山卓來台南拜會市長黃偉哲，會中台灣虎航董事長黃世惠也到場致意，現場確實有針對航線互飛進行初步討論，市府將持續朝促成台南機場國際航線復飛的目標努力，爭取今年底前促成首條新航線啟航。

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由於日本石川縣金澤市立學校的教育旅行將於今年12月來台南，以及長黃偉哲曾於去年4月曾搭乘台南直飛清邁的首航包機出訪泰國，並造訪泰北第2大的清萊國際機場，盼促成雙邊送客機制。日本石川小松機場線或是泰國清萊線，「哪條是傳說中的新航線」？蘇恩恩則表示，「還未確定」。

蔡筱薇表示，市長黃偉哲自去年8月至今年3月，已8度出訪海外，行程多以行銷台南農產品為主，市府積極推廣農業品牌值得肯定，但外交出訪不應僅止於農產行銷，應同步推動實質交通與經貿連結，市府爭取與友好城市互開國際航線，重啟台南機場國際功能。

台南機場原本設有飛往香港、大阪、武漢、胡志明市等多條國際定期航線，但疫情爆發以後長期停擺，2023年底最後1條前往越南的包機停飛後，台南機場已無任何定期國際航班，去年全年僅接待3130名包機旅客，國際機場幾近名存實亡。

蔡筱薇表示，市府出訪期間，應主動向友好城市提出合作航線的邀請，爭取互飛機會，擴大城市外交與國際能見度。

針對市府出訪與外交業務的協調整合，蔡筱薇也要求新聞處扮演更積極的角色，統整市府各局處對外交的需求，成為對外交流的統籌單位，以提高行政效率並強化交流成效。

南市議員蔡筱薇今日在市議會質詢指出，台南機場在疫情後已沒有任何國際航班，幾乎是「名存實亡」。 （擷自南市議會直播畫面）

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