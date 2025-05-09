帶女兒到uniqlo「治便祕」父親道歉了 網怒噴：推給小孩的爛道歉

一名網紅在社群媒體上PO出一段帶家中2歲女童在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片。可見爸爸問躲在貨架中的女兒在幹嘛？女兒回答：「我在大便了」、「大出來很舒服」。沒想到爸爸不但不阻止，還表示：「你每次便祕大不出來我都帶你來這裡耶。」（擷取自Threads）

2025/05/09 14:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網紅在社群媒體上PO出一段帶家中2歲女童在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片，影片PO出後網友看了通通氣炸，紛紛寫投訴信給連鎖服飾店。對此小孩的父親在社群平台發出道歉文，聲稱小孩本身是有包尿布、穿褲子的，並不是多數人認為的隨地大小便，網友們看到貼文後仍不領情，紛紛留言砲轟。

該網紅近日在社群媒體上PO出一段帶家中2歲女童在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片。可見爸爸問躲在貨架中的女兒在幹嘛？女兒回答：「我在大便了」、「大出來很舒服」。沒想到爸爸不但不阻止，還表示：「你每次便祕大不出來我都帶你來這裡耶」、「真是神奇！」可見不是初犯。

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該網紅今日稍早在社群平台Threads發文表示，對於前一篇UNIQLO影片造成社會觀感不佳以及不適，深感抱歉，這次po出的影片他感到非常抱歉，這是身為父親的疏失，在此想解釋與澄清一下，小孩本身是有包尿布、穿褲子的，並不是多數人認為的隨地大小便，而且自己真的沒辦法控制她大小便的時機，重點是影片中，她並沒有真的排便，只是有便意。

網紅強調，文中提到「衣服上有淡淡的公主屎味」，真的只是我一貫的發文風格，至於踩到貨架上、躲到衣服後方，確實是我們做家長的疏失，沒有及時提醒並制止孩子，在此真心向店家與社會大眾道歉，當下員工有過來溫馨提醒，他們也有立即致歉，並要求孩子趕快出來。

網紅在文末表示，再次向UNIQLO及大眾致上深深的歉意，稍早我們也已主動聯絡UNIQLO官方，盼望能誠意溝通並付起應有責任。

網友們看到貼文後紛紛留言「這種文案你身為家長好意思？你那麼愛拍影片，要不要露臉出來道歉啊？拜託你放過你的孩子，不要自以為幽默寫那些幹話文，她是她，你是你，不要為孩子代言，她有一天真的講出你文章中那些幹話，你真的笑得出來？」、「我阿嬤也有包尿布，我也沒辦法控制她大小便的時機，可以去你的美髮店大便嗎？她在我心中是女王，女王屎味」、「好爛的道歉，推給小孩無法控制？無法控制你還帶進去衣服貨架裡面？還拍影片？還上字幕上傳？不當言論就是不當言論，什麼叫你的個人風格？「道歉就好好道歉，不要還試圖解釋什麼，建議刪掉 」、「UNIQLO的商譽被損毀，這可不是道歉就有用的～在做這件事情之前就該想到後果，承擔囉！」

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