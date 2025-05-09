綠色化學應用創新 香蕉假莖變建材、木麻黃果過濾重金屬

「綠色化學，永續共榮」聯合頒獎典禮暨成果發表會今（9）日舉行，圖為技術型高中組金獎高雄高工同學蔡長祐（右起）、蔡學宏及謝宗錄。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/09 14:48

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部與教育部共同推廣綠色化學理念，今（9日）頒獎表揚應用創新的企業、大專生及高中職學生，如中興大學森林系師生利用農業廢棄的香蕉假莖液化轉成發泡劑，可當新型環保隔熱建材；高雄高工學生也在打掃時看見一堆木麻黃果，從而投入生物炭研究，將其開發成可過濾廢水重金屬的材料。

中興森林系學生董浩悅、蔡蕙心合作拿下大專校院綠色化學創意競賽金獎，董表示，建築需要隔熱材料，減少使用冷氣的耗能等，但常見的隔熱發泡體多石化製品，團隊發想台灣本土農業廢棄物，投入實驗，利用香蕉假莖製成化學品，花3、4個月，目前各項應用可達平替取代傳統材料。

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中興森林系副教授陳奕君說，因為香蕉假莖有半纖維素、木質素，透過液化技術，把固體變液體，將假莖變成化學品，可取代傳統的多元醇，合成聚氨酯（PU）發泡體，可減少碳足跡，也能再次用化學回收，預計申請專利。

高雄市高雄高工的學生蔡學宏、謝宗錄、蔡長祐與指導老師陳俞伶、林倩宇參加今年度高中學校綠色化學創意競賽，拿下技高組金獎，蔡學宏說，研究動機是打掃時發現很多木麻黃樹落果很多，掃掉覺得可惜，團隊靈機一動想到生物炭，查很多資料，有用樹木根椰子殼，後來花8個月燒製木麻黃果，成功找出最好吸附效果，裝上過濾廢水的機器，可成功過濾重金屬，還能重複使用，未來希望推廣到工業。

遠東新世紀公司則投入碳捕捉再利用，副總經理廖瑞芬表示，關係企業研究碳捕捉再製化學品20多年，公司則發展高價值利用，將工廠回收的二氧化碳捕捉、純化，做成塑膠粒子，再拿來做成鞋子、衣服、防水外套的內層薄膜等，跟傳統比減碳好幾萬噸。獲第4屆綠色化學應用及創新獎團體組肯定。

教育部長鄭英耀說，過去瑞典工程師為了減少砍樹而發明塑膠袋，起心動念是為地球，去年諾貝爾獎化學獎得主也是試圖從蛋白質分解技術處理塑膠袋污染，綠色化學透過創意，關心土地來解決問題，鼓勵師生思考環境永續，並把永續紮根為信念。

環境部長彭啓明說，透過與教育部合作，表揚績優企業與師生，同時讓學生看到企業端，企業也能提早扶植學子，並提到日常太多用品與議題與綠色化學有關，如環境、空污、全球暖化等，鼓勵大家投入該領域，共創無毒、減能、減廢的生活環境。

「綠色化學，永續共榮」聯合頒獎典禮暨成果發表會今（9）日舉行，圖為大專組金獎中興大學森林學系副教授陳奕君（右起）、同學蔡惠心及董浩悅。（記者叢昌瑾攝）

「綠色化學，永續共榮」聯合頒獎典禮暨成果發表會今（9）日舉行，圖為遠東新世紀研發中心副總經理廖瑞芬、研究員許雅涵及簡君潔發表的成果。（記者叢昌瑾攝）

「綠色化學，永續共榮」聯合頒獎典禮暨成果發表會今（9）日舉行，圖為大專組金獎中興大學森林學發表成果。（記者叢昌瑾攝）

「綠色化學，永續共榮」聯合頒獎典禮暨成果發表會今（9）日舉行，圖為技術型高中組金獎高雄高工發表成果。（記者叢昌瑾攝）

「綠色化學，永續共榮」聯合頒獎典禮暨成果發表會今（9）日舉行，圖為遠東新世紀發表的成果。（記者叢昌瑾攝）

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