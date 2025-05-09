全教總批教師遭濫訴 教育部：再加強宣導以免誤用

全教總9日舉行「解聘辦法惡修滿一年 校事會議亂象遽增」記者會，由理事長侯俊良（左）說明。（記者方賓照攝）

2025/05/09 15:02

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會今（9）日於立法院召開「解聘辦法惡修滿一年，校事會議亂象遽增」記者會，要求教育部及立法院修法杜絕濫訴，教育部回應表示，將再向地方政府及所屬學校加強宣導，有關不適任教師之處理機制，應確實依照解聘辦法等規定辦理，避免教師遭不當濫訴，另持續收集教學現場及各地方政府回饋意見，做為未來修訂解聘辦法之參據。

「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修法屆滿1年，全教總今日與立委林宜瑾及黃珊珊合開記者會指，依解聘辦法而生的「校事會議」，果然成為過去一年來校園裡教師、校長最大的困擾。呼籲教育部與立法院正視校事會議亂象，盡快修正「解聘辦法」缺陷，讓校園盡速回復應有的信任關係。

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教育部說明，113年4月17日修正發布之「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，學校教師如遭投訴有違反教師法不適任情形時，明定非屬解聘辦法第2條規定之事項及已撤回檢舉者，學校得不予受理；另為避免耗費行政資源及加速處理流程，明定校事會議對於教師涉有公立教師成績考核辦法第6條所定教師懲處之情形，且情節明顯未達應依教師法予以解聘、不續聘或終局停聘之程度者，得決議無須組調查小組，以減少學校端行政作業負擔。

此外，教育部表示，依解聘辦法第4條及113年2月5日修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第24條規定，亦已明訂教師採取強制必要性措施及阻卻違法事由，避免教師在積極處理學生違法行為時，遭受不利處分，以保障教師維持教學秩序和教育活動之必要管教行為。

教育部指出，為協助各地方政府及學校推動友善校園學生事務與輔導工作，教育部每年補助地方政府，推動友善校園學生事務與輔導工作經費，包含補助各地方政府成立輔導管教輔導團，規劃辦理縣市輔導管教輔導團輔導員及教師研習，持續支持教師管教權及保障學生受教權，建立友善、溫馨的校園學習環境。

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