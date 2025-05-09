只缺經費！大新竹高中就學權益自救會5/24擬北上陳情 盼金援增班增校

大新竹高中就學權益自救會預計５月２４日邀集家長們一起對立法院、教育部、行政院陳情，希望儘速協助撥款，支持新竹縣、市政府已提案的增班增校計畫。（擷取自大新竹高中就學權益自救會臉書粉專）

2025/05/09 14:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地區年輕家庭人口成長快速，導致公立高中職學校量能不足；大新竹高中就學權益自救會表示，新竹縣、市政府都已提出完全中學、實驗中學計畫，目前只缺經費，該會預計5月24日北上教育部、立法院、行政院陳情，希望不論中央或地方、不論執政黨或在野黨都能夠正視。

大新竹高中就學權益自救會在臉書粉專貼文「524為教育請命活動，請各位家長一起來參與」，表示在朝野僵持的氣氛下，要舉辦這樣的活動，對自救會幹部來說心理壓力非常的大。我們很怕被人說「你們是出來挺罷免的」、「你們是出來反罷免的」。

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自救會幹部說，自己有一個龍年的孩子，從他小五時（民國112年）出來爭取公立高中職，到現在他國一要升國二了，「我的孩子真的等不了了」！新學校要招標、要發包、要施工，只剩2年真的完成得了嗎？只能硬著頭皮，在這種氛圍中出來再為孩子爭取一次！

自救會強調，新竹縣、市的完全中學、實驗中學計畫都已經出來，就只缺經費了！希望不論中央或地方、不論執政黨或在野黨，大家都負起自己應負的責任，不要再互推給對方。邀請家長一起站出來，5月24日（星期六）下午1點30分到教育部集合，一起對立法院、教育部、行政院陳情，希望儘速協助撥款，支持新竹縣、市政府已提案的增班增校計畫，救救這些因為公立高中職不足而過度競爭的國中生！

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