無車牌汽車占停 南投市公所找鎖匠開引擎蓋查車籍、車主不來就清除

南投市公所請鎖匠打開車門，再開引擎蓋讓警方抄引擎號碼，監理單位協助查車籍資料。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

2025/05/09 14:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村省政資料館後方的公有停車場，居民反映長期被一批車牌拆下的汽車占停，向縣議員簡千翔陳情後，南投市公所會同中興警方，找鎖匠開車門再開引擎蓋抄車籍號碼，請監理站查車籍，看是否為失竊車或報廢車，並會貼公告，再不開走就交環保局依廢棄物清理。

省政資料館後方的公有停車場，因不收費而遭一批車牌拆掉的汽車占停，且一停好幾個月，附近民眾指出，這些汽車是二手車業者開來占停，先前向南投市公所舉發，公所在占用停車場的無牌汽車上逐一張貼公告，要求限期開走，否則依廢棄物清理。公告一貼出，車主很快就來開走，但很快就又換了一批無牌的汽車來占用停車位。

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該公共停車場的停車格有限，遭這些無牌的汽車長期占用，附近居民下班回家找不到停車位，且最近營北國中周邊修築人行道，路邊也無法停車，公共停車場的停車位又被占用，居民無奈只好再向縣議員簡千翔陳情。

簡千翔經聯絡市公所、中興警分局和環保局，今天會同3單位人員前往停車場處理，市公所找來鎖匠打開無車牌汽車車門，再開引擎蓋，警方再抄下引擎號碼，請監理站協助查車籍，看是否為失竊車或報廢車，並會再貼公告要求車主限期內處理，若公告1個月後仍無人處理，即會交由環保局依廢棄物清理，並將車輛號碼通知監理單位逕予報廢登記。

中興警方打開引擎蓋查看引擎號碼。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

占停公共停車場的無車牌汽車，已貼上公告限期移置，逾期就會依廢棄物處理。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

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