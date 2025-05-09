一日高年級實習生 屏東獨老化身百貨公司樓管好開心

陳張阿嬤化身樓管協助整理商品。（記者羅欣貞攝）

2025/05/09 14:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕華山基金會屏東站成立20週年，今天（9日）帶領服務的獨居長者，到百貨公司當一日高年級實習生，化身樓管整理貨架、向顧客廣播，一完成任務就開心得合不攏嘴，許多以前不曾逛過百貨公司的長輩直說「揪歡喜！」

華山基金會屏東站20年來已陪伴414位弱勢長輩度過孤獨歲月；所服務的長輩大部分都生活簡單，加上退化行動變緩慢，常常都不愛出門，甚至不曾踏入百貨公司，屏東環球購物中心得知華山屏東站要舉辦老人體驗活動，主動提供場地，讓長輩們體驗一日樓管；志工說，受邀參加的長輩們聽到有這項活動，都很期待，前一晚開心到睡不著覺。

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25位參加「一日樓管初體驗」的長輩，今天在環球購物中心屏東市店總監陳柏安等人陪同下，體驗迎賓，並向全館顧客廣播；「各位來賓好，我是高年級實習生董阿公，今天有華山基金會擁抱送好禮活動，歡迎大家共襄盛舉....祝大家購物愉快」，正式廣播前，長輩們認真練習朗誦，還直說「揪拍勢！」正式上場時，雖然緊張到「吃螺絲」，但不影響表現，一完成任務都露出開心笑臉。

購物中心也邀請手作老師帶領長輩們製作伴手禮，自己做一朵康乃馨送給自己，同時也贈送康乃馨及限量好禮給蒞臨的民眾，提前歡度母親節，活動結束後每位長輩們領到結業證書，開心為自己豎起大姆指。

華山基金會屏東站長林彥呈表示，華山基金會提供三失長輩關懷訪視、陪醫取藥、原床泡澡、家務協助等免費到宅服務，長期落實在地服務，藉今天的活動鼓勵長輩多走出戶外，增進人際互動，體驗不同的生活感受，邀請社會大眾加入「送愛到家~因為有您」計畫，也期待更多人加入義工行列，讓服務不間斷。

華山基金會屏東站邀請獨老到百貨公司當一日高年級實習生。（記者羅欣貞攝）

李阿嬤（左）完成廣播任務後相當開心。（記者羅欣貞攝）

董阿公（左）體驗高年級實習生，向百貨公司全館顧客廣播。（記者羅欣貞攝）

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