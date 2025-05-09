宜蘭絕美三奇美徑稻浪又來了 3大系列活動至7/13

宜蘭縣冬山鄉絕美三奇美徑稻浪美景又來了，即日起開放彩繪稻田迎賓。（冬山鄉公所提供）

2025/05/09 13:28

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉絕美三奇美徑稻浪美景又來了，即日起開放彩繪稻田迎賓，並將接力舉辦熱氣球嘉年華及風箏節，活動一路展至7月13日，鄉公所還推出與彩繪稻田拍照打卡就送限量提袋，歡迎民眾朝聖賞景，騎乘單車一覽忘憂農村風光。

三奇美徑又稱宜蘭伯朗大道，由9個S形田間彎道錯落組成，今年鄉公所以「自然地景與大地意象」為主題，將彩繪稻田融入太陽、龜山島及河川水脈等意象，傳遞農人辛勤耕耘、龜山島守護這片土地、冬山水圳滋潤沃野等精神。

請繼續往下閱讀...

冬山鄉長林峻輔說，三奇美徑彩繪稻田今年邁入第8年，成為冬山觀光重要品牌，每年吸引數萬名遊客造訪，期間還有熱氣球與風箏節嘉年華等活動，不僅提升冬山鄉景觀的可觀性，也顯著帶動地方經濟發展。

他說，5月12日起，遊客在三奇美徑彩繪稻田拍照並上傳FB或IG後，打卡「#三奇美徑」，即可在平日上午8點至中午12點，以及下午1點至5點到鄉公所2樓觀光所兌換好禮「幸福冬山提袋」，每人限領1份，限量300份。

除了彩繪稻田，5月31日、6月1日、6月7日及6月8日，鄉公所還會在冬山河舊河道右岸綠競場舉行熱氣球嘉年華，遊客可搭乘熱氣球，從高空俯瞰百年舊河道及蘭陽平原，欣賞壯麗的農村景致，體驗不一樣的視角。

風箏節嘉年華則是在7月12日、13日於三奇美徑舉行，各式風箏將在藍天下翱翔，為夏季增添繽紛色彩，並邀請大小朋友在割完稻的田中央，享受放風箏樂趣，也會安排造型風箏、特技風箏表演。

冬山鄉公所提醒，彩繪稻田預計6月底至7月初收割，也可能受氣候影響提前採收，由於近期正值農作物生長階段，粒粒皆辛苦，呼籲慕名而來的遊客勿踏入稻田、不觸碰稻穗，一起守護這片稻浪美景。

宜蘭三奇美徑又稱宜蘭伯朗大道，由9個S形田間彎道錯落組成，今年冬山鄉公所以「自然地景與大地意象」為主題，將彩繪稻田融入太陽、龜山島及河川水脈等意象。（冬山鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法