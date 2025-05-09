大學申請入學上傳資料變亂碼 甄選會推估原因、提醒考生、助大學應對

大學申請入學正進行第二階段審查資料上傳，但有學生的檔案以不同瀏覽器打開出現缺字跟亂碼情形，引發討論。（截圖自甄選會官網）

2025/05/09 13:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學申請入學正進行第二階段審查資料上傳，但有學生的檔案以不同瀏覽器打開出現缺字跟亂碼情形，引發討論。大學甄選入學委員會認為，可能是透過特殊軟體或模板製作資料導致，雖有提供測試系統且於簡章中提醒，很遺憾仍有少數考生未提早發現，又於正式系統時未檢視檔案是否完整即進行確認，將提供大學應對措施。

有學生在社群平台發文，貼出自己上傳的資料內容變成看不懂的文字，甚至用不同瀏覽器還全部變問號，也有其他同學反映有相同情形，憂心大學端審查時看到的資料是否會正確。

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甄選會表示，學生可能因透過市面上多種不同類型的文件編輯軟體製作資料，並使用特殊字型、特殊模板轉換為PDF格式，導致PDF檔案本身在不同設備或瀏覽器中，由於使用閱覽的設備或瀏覽器並未支援該特殊字元或模板，出現無法完整呈現如文字遺漏或版面錯亂等情形，非因上傳至甄選會審查資料上傳系統所造成。

甄選會指出，已於今年4月11日至16日開放測試系統，也附有操作說明與影音檔，供考生預先瞭解並熟悉網路上傳審查資料之操作介面及作業流程。考生可提早先行演練並檢視檔案內容，發現異常即可儘早修正。

而依簡章規定，考生於上傳之審查資料於確認前皆可重複上傳或重新勾選，不過若審查資料經確認後，一律不得以任何理由要求修改，考生務必審慎檢視上傳之每一大項資料是否完整後再行確認。

甄選會強調，為協助這些使用特殊字型、模板製作檔案但未確實檢視資料完整性的少數考生所上傳的審查資料，能避免因大學使用不同閱覽的設備或瀏覽器，而有資料顯示不完整的情形，正盡力針對各大學審查系統強化並提供應對措施。

甄選會說明，使用特殊字型、模板製作檔案的考生審查資料，大學書審系統內建之PDF檢視工具，已可供審查委員或口試委員完整檢視檔案內容，但檔案因轉換為PDF格式異常或透過壓縮致檔案受損除外。也會提醒未使用甄選會系統之大學，可將審查資料PDF檔案下載後，使用Adobe Acrobat Reader應用程式開啟，以確保檔案內容完整無誤。

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