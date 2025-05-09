前鎮高中林欣靚錄取教育部海外圓夢計畫 獲瑞典遊學全額補助

前鎮高中學生林欣靚（右）、林芷暄（中）與邱若瑜（左）一同參與「2025台灣海洋國際青年論壇－海洋行動領袖挑戰賽」。林欣靚近日也獲教育部圓夢計畫全額補助至瑞典遊學。（高雄市教育局提供）

2025/05/09 13:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」揭曉，前鎮高中高三學生林欣靚以優異成績錄取「海外翱翔組」全額補助28萬元，將前往瑞典進行為期18天的遊學行程，展現她的勇敢追夢計畫。

「青年百億海外圓夢基金計畫」對象為15至30歲青年，計畫分成分為青年自主提案的築夢工場組，以及由各部會與民間組織合作的海外翱翔組。

請繼續往下閱讀...

前鎮高中林欣靚錄取海外翱翔組，將全額補助28萬元，前往瑞典相關學校等進行為期18天的遊學行程，費用包含機票、食宿與當地機構參訪等；她希望藉由這次的圓夢計畫，進一步將國際經驗轉化融合為自己參與的研究與經驗，展現求知、勇敢探索國際舞台的精神。

林欣靚就讀前鎮高中時期熱愛科學研究，曾以環境變化影響仙后水母狀態之因素探討獲得高市科展第2名，也積極參與國內外的科學競賽、講座及交流研討會及各項競賽，都有不錯的成績，因此讓她在圓夢基金計畫獲評審青睞，脫穎而出。

此外，前鎮高中高三學生林芷暄，也成功錄取台灣科學特殊人才提升計畫（TTSS）「2025良師益友計畫」，將與中央研究院楊毅博士進行為期1年的專題研究指導。

前鎮高中校長蘇清山表示，林欣靚、林芷暄皆為前鎮高中本年度特殊選才錄取多所國立頂尖大學的優秀學生，錄取後仍不鬆懈，持續積極參與各項獎助與挑戰計畫。2人與另一名學生邱若瑜，亦參加海洋委員會舉辦的「2025台灣海洋國際青年論壇－海洋行動領袖挑戰賽」，以實際行動投入永續海洋的倡議行列，展現年輕世代對全球議題的關懷與行動力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法