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    5/10雲林六房媽祖過爐 用路人注意交管路線

    雲林六房媽祖過爐交通管制圖。（斗南分局提供）

    雲林六房媽祖過爐交通管制圖。（斗南分局提供）

    2025/05/09 13:15

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕「雲林六房媽祖過爐」明（10）日登場，今晚起位在斗南烏瓦磘的斗南股紅壇將湧入信徒，斗南警分局指出，紅壇周邊道路今日下午6點起至明天下午4時實施交通管制，提醒用路人提早改道。

    斗南分局表示，六房媽今年要從斗南股烏瓦磘紅壇過爐到土庫股，明天上午6點鑾駕出發，過爐遶境在斗南轄內，因此斗南管制區域有烏瓦磘紅壇周邊道路，北起雲林路三段、南至古坑路及五分溪導水路產業道路、東起雲81線、西至古坑路及溫厝角支線產業道路。

    管制路段有斗南鎮成功路、瓦厝路、古坑路、中正路、石橋路、義德路、長安路、大成路、明昌路、建國二路、新崙中路、新崙西路、鄉道雲86、雲86-1、雲87、縣道158甲，將視交通狀況機動調整管制時間及路段。

    「雲林六房媽過爐」為雲林重要宗教盛事之一，主祀神祇為六房天上聖母及文武千順四大將，最大特色是「有神無廟」，即無固定廟宇，以斗南、土庫、斗六、大埤、虎尾等5鄉鎮市組織成的5股34庄庄共同輪值供奉。

    縣府文化觀光處指出，每年農曆4月中旬神尊會遷移下個輪值股供奉，遷移儀式即為過爐，也是台灣最具規模的神明搬家，縣府在2013年登錄為雲林縣民俗，2017登錄為國家重要民俗。

    雲林六房媽祖過爐遶境。（斗南分局提供）

    雲林六房媽祖過爐遶境。（斗南分局提供）

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