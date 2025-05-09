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    預算被刪仍照常出團 邱泰源：到WHA「半抗議、半呼籲」

    衛福部長邱泰源表示，此行是「半抗議、半呼籲」，盼爭取能讓台灣完整的參與WHA。（記者邱芷柔攝）

    衛福部長邱泰源表示，此行是「半抗議、半呼籲」，盼爭取能讓台灣完整的參與WHA。（記者邱芷柔攝）

    2025/05/09 13:09

    〔記者邱芷柔／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）將於本月19日登場，台灣還沒收到邀請函，衛福部長邱泰源今（9日）表示，儘管預算遭刪，今年官方行動團人數減少1/3、僅剩20多人，但仍會按照原來規劃的5月16日晚間出發，此行是「半抗議、半呼籲」，盼爭取能讓台灣完整的參與WHA。

    截至去年，台灣已連續8年未能以觀察員身分參與WHA，且今年至今仍未收到邀請函。邱泰源今天出席「產後健康照護服務方案」記者會，會前受訪時表示，今年因應預算遭刪減，衛福部只能在有限資源下籌措經費，精簡行動團人數。

    邱泰源說，將優先派有最直接相關的主管參與，整體人數比往年縮減1/3、僅約20多人，儘管陣容縮小，但團隊一抵達日內瓦就會展開系列行動。

    至於是否會向WHA遞交正式抗議信？邱泰源直言，「我們是半抗議、半呼籲！」希望讓國際社會了解，台灣是醫療衛生的優等生，應該有權參與WHA，與各國分享防疫與醫療經驗，這對全球都有幫助。

    他表示，行動團將參照往年經驗持續規劃各項活動，並加強與理念相近國家的互動，不論是雙邊會晤或多邊交流，「總之就是要讓台灣走出去」。至於將安排接觸哪些國家？邱泰源則說，「相信所有理念相近的國家都會在裡面。」

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