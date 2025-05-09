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    隨媽祖進香別做這些事！楊登嵙曝18項禁忌

    白沙屯拱天宮媽祖每年展開徒步進香活動。（楊登嵙提供）

    白沙屯拱天宮媽祖每年展開徒步進香活動。（楊登嵙提供）

    2025/05/09 12:56

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕白沙屯拱天宮媽祖進香活動今天邁入第9天，民眾黨主席黃國昌父喪未滿一年，3日現身參與白沙屯媽祖進香活動，引發爭議，命理專家楊登嵙今天也說明參與白沙屯媽祖進香有18項禁忌，其中守喪者未滿一年，或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐、神轎等法器。

    台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，隨媽祖進香18大禁忌，其實過去需要遵守的規矩及禁忌相當繁瑣，不過隨著時代演進，標準也稍微寬鬆，但禁忌仍要注意，以表對媽祖的尊敬，強調陪同媽祖一起遶境賜福，信徒的所有行為就是代表媽祖，千萬別做出讓媽祖生氣又丟面子的事。

    媽祖進香遶境18大禁忌：

    1.第一次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），象徵潔淨和全新的開始。

    2.女性月經來時，不得觸摸神明、香爐、神轎等法器。

    3.守喪者未滿一年，或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐、神轎等法器。

    4.參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」。

    5.出發前要「淨身」，以香末焚燒「淨身」，隨身物品、車輛必須淨過。

    6.持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。

    7.身穿「號褂」者，不得進洗手間。

    8.持旗時不可倒置，以示尊敬。

    9.從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。

    10.懷孕者不能躦轎。

    11.躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。

    12.進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。

    13.由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）丶右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

    14.參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

    15.貼身衣物不得露出，如果因時間過久，怕穿過的衣褲發出味道，可利用便利超商先寄回家。

    16.不可隨地吐痰、抽煙，對媽祖及鄉親都是大不敬。

    17.隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

    18.結束遶境或是提前回家，都要跟媽祖參拜報備，告知媽祖準備回家，祈求平安。

    以上為民俗說法 僅供參考

    白沙屯拱天宮媽祖每年進香活動，大批信徒跟隨。（楊登嵙提供）

    白沙屯拱天宮媽祖每年進香活動，大批信徒跟隨。（楊登嵙提供）

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