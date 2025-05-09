薪資墊底變全球幸福城市87名 彰化逆襲六都引縣內論壇熱議

彰化名列全球幸福城市第87名。（縣府提供）

2025/05/09 12:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕英國生活品質研究院（Institute for Quality of Life）公布2025年「幸福城市指數」（Happy City Index），今年共200座城市獲選，台灣有9座城市進榜，其中薪資常在全台墊底的彰化，第一次進榜就獲得第87名，不僅超越高雄市（91名），更把台中（113名）、桃園（115名）、台南（134名）等六都城市，狠狠甩在腦後。

「好幸福」成績公佈，讓彰化人頗為驚訝，此議題在縣內網路論壇「炸裂」。彰化的經濟產業並不活絡，縣民平均薪資經常在全台22縣市中墊底（勞工平均年薪為51.8萬元，2018-2020年排名墊底。新竹市則以97.2萬元居第一），為何能獲得高分？不少網友質疑評分的標準。

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但有網友肯定這樣的結果，他們稱彰化連年蟬聯全國「最敢生」的縣市，因為「幸福才敢生」，以2023年為例，全國12.6萬新生兒，彰化就有9201人，粗出生率達0.736％，高於全國的0.544％；另外，高房價撐高人民痛苦指數，彰化的低度發展，房價並未「噴出」，若年輕人買得起房，也算是一種「幸福」。

也有網友KUSO說，幸福來自生、老、病、死的處境，如果把「有無火葬場？」列入考量，彰化分數恐大幅拉低。

生活品質研究院每年從「孕育並增長幸福感」層面進行全球城市調查，此次調查由來自全球超過150名研究人員共同執行，透過訪談居民、分析數據，從居民福祉、城市治理、環境品質、經濟發展、醫療健康與交通便利等6大面進行評分，並綜合82項幸福指標，將這些城市列入金、銀、銅評級。

台北去年第46名位獲銀牌組，今年名列全球第8，晉升金牌組，過去從未入榜的彰化，今年竟獲得87名，與獲第79名的新竹同列銀牌獎。

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