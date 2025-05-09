洪申翰稱僑生實習由教育部、僑委會主管 全教總批卸責

勞動部長洪申瀚日前在立法院答詢表示，僑生實習由教育部、僑委會主管。遭教師團體全教總批是在踢皮球、推卸責任。（資料照）

2025/05/09 12:39

〔記者林曉雲／台北報導〕勞動部長洪申翰日前在立法院答詢表示，僑生實習由教育部、僑委會主管。全國教師工會總聯合會今（9）日發聲明質疑，建教專法明定勞動部是就讀科大技術生之直接主管，洪申翰如何能說僑外生實習與勞動部無關？批洪是在踢皮球、推卸責任。僑外生產學合作涉及教育與勞動權益，呼籲勞動部、教育部及僑委會應依職權協同合作，而非推卸責任、互踢皮球，應跨部會合作，且對相關權益保障不足處立即修法。

全教總法務中心執行長林金財表示，僑外生來台就學，多參與產學合作，例如產學攜手計畫、新南向國際專班，以及113學年度啟動的國際產業人才教育專班，這些計畫已形成可觀的教育與勞動市場量體。

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林金財舉產學攜手計畫為例指出，僑外生於技術型高中為建教生，受「高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法」規範；於科技大學則以技術生身分接受訓練，適用「勞動基準法」第8章技術生專章；而建教專法第4條、第6條、第11條及第29條明定，勞動部需參與法規制定、勞動檢查及權益保障，技術生階段更由勞動部直接主管。

此外，林金財進一步表示，僑外生課餘工讀受「就業服務法」第50條及「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」規範，雇主聘僱需經勞工主管機關許可，工時每週不得超過20小時（寒暑假除外），勞工主管機關負責許可審核與勞動檢查，確保僑外生勞動條件合規，從許可核發到違規處罰，勞動部的角色顯而易見。

全教總理事長侯俊良表示，僑外生產學合作涉及教育與勞動權益，勞動部、教育部及僑委會應依職權協同合作，而非推卸責任，有鑑於僑外生參與建教合作規模日增，現行建教專法已不符現況，教育部應儘速修法，明確納入僑外生適用規範，強化其來我國就學與勞動權益保障；勞動部亦應積極履行監管職責，確保僑外生在建教合作與工讀中獲得公平對待，共同打造友善的教育與勞動環境。

勞動部長洪申瀚日前在立法院答詢指，僑生實習由教育部、僑委會主管。全教總理事長侯俊良（左）及法務中心執行長林金財（右）質疑洪申翰在踢皮球、推卸責任。圖為全教總過往為技職教育發展開記者會。（資料照）

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