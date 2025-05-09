預算被狂砍60％ 我世衛行動團下週出發「學者專家大減」

21醫事團體今天聯合發表聲明。（記者吳亮儀攝）

2025/05/09 12:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕立法院把衛福部人員今年出國洽公的預算大砍60%，我國預計下週末出發前往瑞士日內瓦參加世界衛生大會（WHA）受阻，以往都能邀請的學者專家和醫界人士會大減十多人。衛福部表示，仍會盡力維持與去年同樣水準的活動。

第78屆WHA將在5月19日於日內瓦召開，我國因持續遭到中國打壓，已連續8年未獲邀請函，今年若仍未受邀，將是第9年缺席。全台灣21個醫事團體今天（9日）聯合舉行記者會，共同發聲呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣對全球健康的貢獻，並邀請台灣以觀察員身分參與今年的世界衛生大會。

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衛福部國際合作組主任施金水表示，衛福部今年出國出差洽公的預算被刪了60%，影響到世衛行動團人數，大概少了十位專家能去參加WHA，對行動團運作造成影響，「活動就無法辦得像去年那麼多，但還是會努力以去年為目標，保持去年能量」。

21個醫事團體今天也聯合發表聲明，面對氣候變遷、新興傳染病威脅、慢性病負擔及高齡化社會等全球性挑戰，世界各國必須團結合作、資訊透明，才能有效因應危機。在此關鍵時刻，台灣的經驗與能力不容忽視。從COVID-19的防疫表現、醫療科技到國際人道援助，台灣持續為全球健康作出實質貢獻，卻長期被排除在全球公共衛生體系之外，明顯違背WHO「健康為基本人權」的普世價值。

聲明表示，然而國際社會對於台灣的支持從未缺席。據外交部表示，美國新政府自上任後已促成G7外長以及在美日韓外長會議中發表的事後聲明，分別納入支持我國國際參與的文字；而在今年2月舉行的WHO執委會會議中，美方也公開直言力挺台灣參與WHO。此外，代表全世界數百萬醫師的世界醫師會（WMA）日前再度發函予WHO秘書長譚德塞，重申台灣參與WHA及其周邊機制的必要性。

聲明表示，「健康無國界，病毒無國籍」，唯有包容與合作，才能落實WHO「One World for Health」的目標。本次參與記者會的台灣21大專業醫事團體，代表超過50萬名台灣醫療專業人員，一致呼籲國際社會與WHO堅守「不遺漏任何人」的理念，讓台灣有機會為全球健康貢獻力量。記者會最後，21大醫事團體代表共同聯合聲明，以專業參與國際、深化全球夥伴關係，為推動全人類的健康福祉不懈努力。#

21醫事團體：

中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國物理治療師公會全國聯合會、中華民國職能治療師公會全國聯合會、中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會、中華民國醫事放射師公會全國聯合會、中華民國營養師公會全國聯合會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會、中華民國呼吸治療師公會全國聯合會、中華民國語言治療師公會全國聯合會、中華民國物理治療生公會全國聯合會、中華民國聽力師公會全國聯合會、中華民國牙體技術師公會全國聯合會、中華民國驗光師公會全國聯合會、中華民國驗光生公會全國聯合會、中華民國助產師助產士公會全國聯合會

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