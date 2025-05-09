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    大湳給水廠施工 19日桃園市多區停水、最長23小時

    台灣自來水公司在官網公告19日上午8點起停水區域，包括桃園市桃園區的中德里等地區。（擷取自網路）

    台灣自來水公司在官網公告19日上午8點起停水區域，包括桃園市桃園區的中德里等地區。（擷取自網路）

    2025/05/09 12:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕台灣自來水公司辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等5合1工程」，盼強化供水韌性，19日上午8點起，桃園、龜山、蘆竹、八德、大園區的部分地區將會停水，停水時間最長23小時，台水公司提醒，用戶應於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，以免抽水機空轉產生高溫造成火災。

    台水公司配合大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等5合1工程，將於19日上午8點停止供應桃園市多個行政區的部分地區用水，其中桃園區中德里、南門里等23個里，龜山區龍壽里、新嶺里等20個里，蘆竹區瓦窯里、坑子里等7個里，將停水到20日上午7點，時間最長共23小時。

    停水時間從19日上午8點到20日凌晨0點的範圍，則有龜山區福源里、山德里等9個里與八德區大宏里、高城里等16個里；停水時間從19日上午8點到20日凌晨2點的範圍，包括大園區三石里、大海里等4個里與桃園區大有里、汴洲里等11個里。

    另，桃園區的中信里、中原里等32個里，雖不會停水，但19日上午8點到20日凌晨2點，也將會配合工程降壓供水，相關資訊可洽台水公司官網（www.water.gov.tw）查詢。

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