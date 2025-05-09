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    高雄國際旅展今開跑 近500攤瞄準暑假「殺很大」

    高雄國際旅展今開跑。（主辦單位提供）

    高雄國際旅展今開跑。（主辦單位提供）

    2025/05/09 12:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市旅行公會2025國際旅展今在高雄展覽館盛大開幕，近500個攤位參展，展期至12日止，參展業者瞄準暑假旅遊旺季商機，紛推各項好康搶客、殺很大。

    今開幕式邀請交通部長陳世凱、觀光署副署長黃勢芳、高市府副秘書長王宏榮、高市議會副議長曾俊傑、客委會產經處副處長金玉珍、日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎、韓國觀光公社台北支社長扈受暎、旅行業品保協會理事長張永成、旅行公會全聯會理事長吳盈良等貴賓一起剪綵。

    高市旅行公會理事長蔡宗佑指出，參展業者現場莫不殺很大的搶客，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機。

    參展業者優惠一籮筐，有旅行社祭出西班牙、葡萄牙全包式深度13天前十名付訂金貴賓；日本關西觀光推出關西觀光指南SNS官方帳號京阪電鐵、南海電鐵，追蹤1個賬號可獲得1份小禮品；長榮航空推出第四代豪華經濟艙，機加酒自由行標榜「全球航班密集任你選、優質飯店自由配、出遊天數隨你訂」；中華航空推高雄直飛福岡來回機票8160元，高雄直飛熊本來回機票7200元起，現場購票送好禮抽大獎。

    高市旅行公會為回饋旅展現場購買商品的消費者，推出「狂抽猛送 快閃中大獎」活動，凡消費滿6000元就能獲得一張抽獎券，每天主辦單位會不定期快閃抽獎「漢來海港自助餐券」，每天送出30張，可重複參加，第一天購買的消費者可連續抽到最後一天的終極大獎「iPhone 16」！

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