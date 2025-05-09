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    高捷小港林園線經費增 捷運局：按進度進行、不會跳票

    高市議員李雨庭關注高捷小港林園線，捷運局長吳嘉昌說明相關進度。（翻攝官網）

    高市議員李雨庭關注高捷小港林園線，捷運局長吳嘉昌說明相關進度。（翻攝官網）

    2025/05/09 12:17

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李雨庭今質詢時關注高雄捷運小港林園線進度，質疑經費增加、會不會導致該建設跳票。捷運局長吳嘉昌答詢指出，增加304億元經費已提報交通部，工程目前都按進度進行、不會跳票。

    李雨庭表示，地方很關切小港林園線進度，一階已經招標施工，但二階似乎遭遇經費問題，鄉親擔心會不會跳票。

    吳嘉昌說明，已發包工程目前進度達5.8%，均按照期程進行中，經費部分需增加304億元，已提報交通部；二階部分RL4到RL7目前正進行細部設計，進度超過60%，招標文件預計下個月即可備妥，只要經費正式核定，會即刻上網公告招標，不會跳票。

    小港林園線全長約11.59公里，設有6座地下車站及1座高架車站，路線行經小港區及林園區，串連臨港工業區、新材料循環產業園區及高值化產業園區；受供料與物價飆漲影響，原定2030年完工通車的高捷小港林園線，也將延至2034年。

    吳嘉昌日前在議會報告時指出，小港林園線因疫情蔓延、戰爭動亂及物價波動等緣由，建設經費較原綜合規劃核定時不足，因此啟動修正計畫作業，於2023年8月提報小港林園線修正計畫至交通部審議，經交通部2024年3月初審會議、2024年9月審查委員會後，於今年2月17日提報交通部續審，修正後計畫期程將展延至2034年。

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