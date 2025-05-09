中國工程師學會高雄市分會「工程教授獎」得主4位 成大佔3名

成大水利及海洋工程學系教授董東璟獲今年度中國工程師學會高雄市分會「工程教授獎」。（成大提供）

2025/05/09 11:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中國工程師學會高雄市分會公布今年度「工程教授獎」獲獎名單，成功大學教授董東璟、朱威達、李約亨登榜，而且今年得主共4位，成大就包辦了3名， 十分搶眼。

水利及海洋工程學系教授董東璟，長期深耕海洋防災工程領域，領導的「成大近海水文中心」協助政府建造環島海氣象觀測網，開發的瘋狗浪機率預警系統與智慧海灘監測系統整合AI技術，已分別應用於中央氣象署、海洋委員會，有效強化海域遊憩安全並協助政府建置海域風險地圖。近期也積極投入波浪發電機研發，推動本土化技術發展。

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資訊工程學系教授朱威達，長年投入多媒體與電腦視覺分析研究，並支援2025年雙北世界壯年運動會，與電視台合作進行科技加值的轉播工作。還有研究病理影像分析，執行國科會AI專案計畫，以弱監督式學習針對病理影像進行自動分類及切割，並曾爭取到 Taipei-1 算力進行病理影像基礎模型訓練，也應用國家高速網路中心平台進行病理影像平台整合。

航空太空學系教授李約亨，致力於國內的太空科技與先進能源產業發展。實驗室已成功完成全自製的電漿推進系統，包括脈衝電漿推進器、真空陰極電弧推進器、霍爾推進器及離子推進器。此外，率領團隊成功研發純鐵粉—空氣燃燒動力系統，實現近乎零碳排放的目標。其相關研究成果更積極申請專利，目前已有國內外廠商洽詢相關技轉與合作開發計畫。

成大資訊工程學系教授朱威達獲今年度中國工程師學會高雄市分會「工程教授獎」。（成大提供）

成大航空太空學系教授李約亨獲今年度中國工程師學會高雄市分會「工程教授獎」。（成大提供）

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