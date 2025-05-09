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    高雄獲補助1821萬推福壽橋災修工程 10月底完工

    燕巢區福壽橋破損現況。（市府提供）

    燕巢區福壽橋破損現況。（市府提供）

    2025/05/09 11:53

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市燕巢區福壽橋為民眾通往深水公墓主要幹道，去年受到颱風及野溪沖刷破損，水利局爭取中央補助1821萬元推動災修工程，除了改善橋梁恢復通行，並構築渠道強化野溪護岸，整體工程近日將動工，預計今年10月底完工。

    燕巢區福壽橋逾50年，橫跨典寶溪上游野溪，為民眾通往深水公墓祭祖及祭祀主要幹道，去年受到山陀兒颱風侵襲影響，以及典寶溪上游野溪溪水淘空沖刷，導致橋體基礎淘空下陷破損。

    水利局提報福壽橋災修工程，爭取到中央經費補助1821萬元，除了修復福壽橋基礎外，也考量橋梁結構穩定性，橋板採用T型樑型式長度12公尺，以恢復並改善福壽橋通行問題。

    水利局表示，工程另因渠道緊鄰民眾住宅，一併加強構築渠道周邊野溪護岸設施結構，以維護用路人及周邊住戶安全，整體工程近日將動工，預計今年10月底完工。

    水利局說，福壽橋災修工程施工期間，考量民眾仍有民俗活動，已設置臨時通行便道，並持續保持便道暢通，供民眾通行使用，直到整體工程完工。

    水利局指出，屆時整體工程完成後，除了改善福壽橋結構安全性，也可強化現有排水渠道邊坡穩定，提供民眾安全通行道路。

    高雄獲補助1821萬元推動福壽橋災修工程，10月底完工。（模擬圖）

    高雄獲補助1821萬元推動福壽橋災修工程，10月底完工。（模擬圖）

    水利局也設置臨時通行便道，供民眾通行使用。（市府提供）

    水利局也設置臨時通行便道，供民眾通行使用。（市府提供）

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