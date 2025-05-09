網紅一家帶2歲女uniqlo貨架拉屎「治便祕」還PO影片 網全氣炸

一名網紅在社群媒體上PO出一段帶家中2歲女童在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片。可見爸爸問躲在貨架中的女兒在幹嘛？女兒回答：「我在大便了」、「大出來很舒服」。沒想到爸爸不但不阻止，還表示：「你每次便祕大不出來我都帶你來這裡耶。」（擷取自Threads）

2025/05/09 11:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太扯！過去曾在萬聖節活動中，母女一起扮鬼造型爆紅的網紅一家，近日在社群媒體上PO出一段帶家中2歲女童在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片。可見爸爸問躲在貨架中的女兒在幹嘛？女兒回答：「我在大便了」、「大出來很舒服」。沒想到爸爸不但不阻止，還表示：「你每次便祕大不出來我都帶你來這裡耶」、「真是神奇！」可見不是初犯。影片PO出後網友看了通通氣炸。

該名網紅過去常在萬聖節PO出令人驚豔的母女扮鬼造型，多次登上媒體。沒想到昨日突然發文，PO出一家中丈夫帶著女兒在Uniqlo門市拉屎的影片，震驚網友。

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從影片中可見，女兒躲在西裝外套展示架中，只探出一顆頭。還童顏童語的告訴爸爸：「我在大便了」、「不要理我」、「大出來很舒服」。而爸爸第一時間不但沒阻止，還繼續錄影並說：「是喔！」、「妳每次便秘，爸比帶你來這裡你都會大便對不對」等，最後還表示：「真是神奇！」「Uniqlo棒」。

而該帳號在發文中雖自稱要跟uniqlo以及uniqlo客戶們道歉，但語氣極為挑釁。Threads全文：

首先 在這裡

必須先跟uniqlo以及uniqlo客戶們 至少最深的歉意

老娘因長期服用便秘處方籤已經兩年多

近期效果有些失靈 已安排回診加強藥效

意外被老爸老媽發現

貴店的氣氛與磁場 異常適合無痛排便

幾週測試下來 屢試不爽

再次由衷的表達深深的歉意

若貴公司近期接到客戶投訴 衣服上有淡淡的公主屎味

請與我聯絡 我們將會負責到底

非常感謝您提供了這樣完美的場地

讓長期飽受困擾的小菊花 得到救贖

也非常感謝 蘆洲長榮店員工的包容與理解

貼文內容讓網友看了暴怒，紛紛留言表示：「到底怎麼樣的家長會這樣？還po在網路上？」、「這種真的是想紅想瘋了？」、「已經去信uniqlo客服了，希望等等叫醒你的是法院傳票」、「真心勸你快刪」。

根據該帳號後續回覆網友留言指出當時小孩有包尿布，疑似是上在尿布上，但網友仍不領情，持續開罵：「大在尿布上就沒問題哦？超沒水準一點反省都沒有，商品層架就是拿來擺放商品不是讓孩童進去的地方。」

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