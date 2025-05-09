為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    網紅一家帶2歲女uniqlo貨架拉屎「治便祕」還PO影片 網全氣炸

    一名網紅在社群媒體上PO出一段帶家中2歲女童在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片。可見爸爸問躲在貨架中的女兒在幹嘛？女兒回答：「我在大便了」、「大出來很舒服」。沒想到爸爸不但不阻止，還表示：「你每次便祕大不出來我都帶你來這裡耶。」（擷取自Threads）

    一名網紅在社群媒體上PO出一段帶家中2歲女童在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片。可見爸爸問躲在貨架中的女兒在幹嘛？女兒回答：「我在大便了」、「大出來很舒服」。沒想到爸爸不但不阻止，還表示：「你每次便祕大不出來我都帶你來這裡耶。」（擷取自Threads）

    2025/05/09 11:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太扯！過去曾在萬聖節活動中，母女一起扮鬼造型爆紅的網紅一家，近日在社群媒體上PO出一段帶家中2歲女童在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片。可見爸爸問躲在貨架中的女兒在幹嘛？女兒回答：「我在大便了」、「大出來很舒服」。沒想到爸爸不但不阻止，還表示：「你每次便祕大不出來我都帶你來這裡耶」、「真是神奇！」可見不是初犯。影片PO出後網友看了通通氣炸。

    該名網紅過去常在萬聖節PO出令人驚豔的母女扮鬼造型，多次登上媒體。沒想到昨日突然發文，PO出一家中丈夫帶著女兒在Uniqlo門市拉屎的影片，震驚網友。

    從影片中可見，女兒躲在西裝外套展示架中，只探出一顆頭。還童顏童語的告訴爸爸：「我在大便了」、「不要理我」、「大出來很舒服」。而爸爸第一時間不但沒阻止，還繼續錄影並說：「是喔！」、「妳每次便秘，爸比帶你來這裡你都會大便對不對」等，最後還表示：「真是神奇！」「Uniqlo棒」。

    而該帳號在發文中雖自稱要跟uniqlo以及uniqlo客戶們道歉，但語氣極為挑釁。Threads全文：

    首先 在這裡

    必須先跟uniqlo以及uniqlo客戶們 至少最深的歉意

    老娘因長期服用便秘處方籤已經兩年多

    近期效果有些失靈 已安排回診加強藥效

    意外被老爸老媽發現

    貴店的氣氛與磁場 異常適合無痛排便

    幾週測試下來 屢試不爽

    再次由衷的表達深深的歉意

    若貴公司近期接到客戶投訴 衣服上有淡淡的公主屎味

    請與我聯絡 我們將會負責到底

    非常感謝您提供了這樣完美的場地

    讓長期飽受困擾的小菊花 得到救贖

    也非常感謝 蘆洲長榮店員工的包容與理解

    貼文內容讓網友看了暴怒，紛紛留言表示：「到底怎麼樣的家長會這樣？還po在網路上？」、「這種真的是想紅想瘋了？」、「已經去信uniqlo客服了，希望等等叫醒你的是法院傳票」、「真心勸你快刪」。

    根據該帳號後續回覆網友留言指出當時小孩有包尿布，疑似是上在尿布上，但網友仍不領情，持續開罵：「大在尿布上就沒問題哦？超沒水準一點反省都沒有，商品層架就是拿來擺放商品不是讓孩童進去的地方。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播