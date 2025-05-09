新竹縣立竹北實驗高中拚115學年度如期招生 工程案今上網招標

竹北市公所在縣立竹北實中的基地上興建足球場，將在設校工程發包後，最後施工階段才會拆除並進行施工。（記者廖雪茹攝）

2025/05/09 11:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為解決116學年度高中量能不足的問題，提出高中就學五大方案，其中，縣立實驗高中正式訂名為「新竹縣立竹北實驗高級中學」，興建工程經費6.777億元，今（9）日上網招標，爭取5月辦理工程發包，預計115年8月完成教學大樓、115學年度招收第一屆新生4班80人。

縣長楊文科表示，新竹縣高中就學五大方案，包含與國立陽明交大合作設置縣立實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等。縣府對教育的建設及軟體設備的提升不遺餘力，教育經費編列平均佔總預算42％以上；而高中五大方案也會持續向中央爭取經費，以如期如質為前提。

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教育局長楊郡慈表示，竹北實驗高中（簡稱竹北實中）是以縣府為主導設置的「縣立」實驗高中，基地文小十位於竹北市環北路五段、新光五街、華興三街、新光三街之間，就在新竹縣華興非營利幼兒園旁，佔地面積約1.46公頃，將興建2棟教學大樓、操場及停車場等空間，包含10間專科、12間一般教室。

竹北實中預計115學年度招收第一屆新生4班80人，全校招收額滿為12班240人，定位為「拔尖型高中」，學校將以雙語國際教育為人文奠基，以資訊科學、人文醫學為課程發展主軸，透過大學端學術及師資等資源的挹注，讓學生有更多優質、多元且適性化的選擇。

竹北實驗高中籌備處主任王淑蘭表示，學校將以「跨域優創、智啟未來」為願景，達到 「4U：Universal、Unite、Unbound、Unlock Your Potential」 的教育目標；推動跨學科共創，打破傳統學科界線，透過探究實作與自主學習的實踐，升級學習模式；更透過PBL專題學習法，讓學生在真實情境中探索知識、解決問題。另校訂課程融合SEL社會情緒學習，結合生涯探索及規劃，多方培養學生的適應力、覺察力、創造力與全球視野。

至於竹北市公所在基地上已興建的足球場，楊郡慈說，該球場已納入縣立實中整體校舍規劃，設校工程發包後，施工工區範圍將會以民眾使用運動場需求為優先，最後階段才會拆除球場進行施工。

新竹縣立竹北實驗高中模擬示意圖。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣立竹北實驗高中模擬示意圖。（擷取自新竹縣政府官網）

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