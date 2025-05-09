圓滿了！白沙屯媽祖足跡畫出「完整愛心」

白沙屯媽祖進香足跡從海線到山線，今天又從山線到海線，原來是要完成封閉「愛心」圖案的任務。（黃森明提供）

2025/05/09 11:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕白沙屯媽祖進香回鑾今天（9日）從彰化市福彰汽車起駕，捨棄直走由大度橋進台中，令人意外的左轉進入烏溪廊道，一路往和美、伸港奔去，最後從中彰大橋進入台中龍井。但民眾發現，原來，「粉紅超跑」真的靠著鑾轎足跡完成了完整的「愛心」！

有民眾指出，「粉紅超跑」的路線真是太難猜，去程因為是急行軍36小時到北港，全程以海線為主，到了雲林北港之後，就從山線回程，還跨到南投與彰化交界的受天宮，再切入彰化田中、北斗，再從溪湖一路往北到彰化市，正當所有人都覺得白沙屯今天就要跨過大度橋到台中，結果卻是左轉烏溪廊道，順著國3交流道平面道路到和美、伸港。

請繼續往下閱讀...

網友就說，這次的行程實在太「硬斗」，因為先是從海線走到山線，今天又從山線轉到海線，這樣海線與山線的自由切換，果然不負「粉紅超跑」的美名，對香燈腳來說，真是一大考驗。

不過，有人發現，昨天的媽祖足跡就像是給台灣的祝福，畫了一個大大的愛心，但仔細看的話，就會發現愛心足跡不夠完整，剛好加上今天再從山線切到海線，在進香行經彰雲投的足跡，竟然剛好就是一個封閉的愛心。

伸港鄉長黃永欽表示，以往白沙屯媽祖進香路線，路過伸港鄉大概只有一次，去程與回程都路過的機率實在太低了，尤其這次是從烏溪廊道來到伸港，剛好濱海路完成拓寬，就像是道路拓寬好在等待媽祖到來，何況這次還從濱海路切入全興工業區，很可能也是史上第一次，也第一次停駕在哪吒行宮。

和美鎮長林庚壬強調，這真是和美人驚喜的一天，他一大早就被電話叫醒了，所有人都在通知他，白沙屯媽祖往和美方向來了，還路過和美清潔隊，本來大家都期待能夠再入中寮池王宮，很可惜媽祖趕路沒有進去，希望今年底能夠邀請媽祖再到和美，能夠進入市區，讓鎮民都能受到媽祖的祝福。

白沙屯媽祖進香足跡從海線到山線，今天又從山線到海線，原來是要完成封閉「愛心」圖案的任務。（黃森明提供）

白沙屯媽祖進香回鑾進入烏溪廊道，很可能是首次走入彰化縣伸港鄉的濱海路。（伸港鄉公所提供）

白沙屯媽祖罕見的在進香之路的去程、回程都經過彰化伸港，讓鄉民欣喜若狂。（畫面取自白沙屯拱天宮直播畫面）

白沙屯媽祖進香之路在相隔41年，終於再次進入和美，和美人狂奔迎接媽祖。（取自白沙屯拱天宮直播畫面）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法