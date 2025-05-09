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    新北檢測5款屁屁膏 成分合格、標示字體過小

    新北市消保官抽驗市售寶寶護膚膏，均符合化粧品衛生法規標準，但產品標示字體過小。（記者翁聿煌攝）

    新北市消保官抽驗市售寶寶護膚膏，均符合化粧品衛生法規標準，但產品標示字體過小。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/09 10:57

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市消費者保護官重視小小消費者脆弱肌膚的安全，從市面購入5款寶寶護膚膏（屁屁膏）產品，其檢測結果均符合化粧品衛生法規標準，然而在產品標示部分，依衛生福利部2019年「化粧品外包裝、容器、標籤或仿單之標示規定」，5款產品都有全成分標示字體過小等疑慮，消保官已移請業者所在地衛生主管機關逕依權責釐清辦理。

    消保官洪伯緯說，寶寶由於長時間穿著尿布，常因潮濕悶熱或與排泄物間接觸，導致出現屁股肌膚發紅之情況，許多新手爸媽尋求寶寶護膚膏（屁屁膏）產品的幫助，藉隔離或修護效果以預防或減緩屁股皮膚接觸刺激之情況發生。

    洪伯緯表示，這次抽樣委由台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）依衛福部（TFDA）公告認證的檢驗方法，檢測市售5款寶寶護膚膏（屁屁膏）中的4種成分含量是否超標，包括化粧品12項酸類及酯類防腐劑、鄰苯二甲酸酯類（塑化劑）、壬基苯酚（NP）及甲醛等，檢測結果均符合相關化粧品衛生法規標準。

    但另一方面，抽樣商品分別涉有產品標示及登錄相關疑義，消保官令業者與會陳述意見後，已將陳述內容彙整分別送請各地方政府衛生主管機關釐清調查，如後續調查違規屬實，就產品登錄及標示涉違反化粧品衛生安全管理法部分開罰。

    消保官提醒，要改善寶寶屁屁肌膚的狀況，最重要的還是勤加更換尿布、大便後確實清潔寶寶屁屁及留意尿布材質是否透氣，若有添購寶寶護膚膏（屁屁膏）產品的需求，購買時應注意有效日期及包裝完整性，並詳細閱讀使用說明及相關警語，開封後務必遵照使用說明妥善保存避免變質，使用後皮膚部位如有紅腫或任何不適，請立即尋求相關醫療協助。

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