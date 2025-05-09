高市議員稱新草衙未讓售區像貧民窟 陳其邁：若打折牽涉公平性

高市議員黃彥毓為新草衙未讓售戶發聲，陳其邁答詢說須兼顧公平性。（翻攝官網）

2025/05/09 10:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃彥毓今質詢時，為新草衙部分未讓售戶發聲，形容部分區域像貧民窟，尋求市府再想想辦法；市長陳其邁答詢時強調，若讓售打折，這牽涉整體公平性，但他會請副市長林欽榮邀相關局處再研究看看。

高雄市新草衙地區土地處理自治條例從2015年6月11日發布，2020年7月9日廢止，列管3104戶中，有14.46公頃、2801戶在條例期程內完成申購，約0.58公頃、3百多戶未完成。

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黃彥毓表示，他明白該條例已經終止，但當時未讓售住戶有許多原因，如今有部分住戶仍希望有機會購買，探詢是否還有其他方式、可適度放寬一些？尤其現況是部分區域仍有許多違建，感覺像是貧民窟，這裡又鄰近亞洲新灣區，他建議市府是否再幫忙想想辦法。

財政局長陳勇勝答詢時指出，他上任時自治條例就已落日，現在想買、雖不能打到8折，但會用讓售、會以較合理、較軟一點的價格，盡量協助。

陳其邁說，自治條例時間內已有98%完成讓售，後續還有24戶以市價購買，如果此時價格上再用8折，將涉及整體公平性問題。

但他也補充，會請副市長林欽榮，針對該區容積、更新、以及公平性、都市發展平衡等層面，進一步檢視。

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