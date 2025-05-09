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    深化台美教育合作 我華語測驗納入美北達科他州雙語認證

    教育部政次葉丙成（左）代表教育部與美國北達科他州教育廳長Ms. Kirsten Baesler（右）簽署合作備忘錄，深化教育合作交流。（教育部提供）

    教育部政次葉丙成（左）代表教育部與美國北達科他州教育廳長Ms. Kirsten Baesler（右）簽署合作備忘錄，深化教育合作交流。（教育部提供）

    2025/05/09 10:52

    〔記者林曉雲／台北報導〕深化台美教育交流及合作，教育部近日邀請美國北達科他州廳長Kirsten Baesler及School Approval&Opportunity部門Josef Kolosky來訪我國，促成我國華語文能力測驗納入北達科他州雙語徽章認證，進一步加強雙方在教育政策、課程設計、教學方法、雙語教育等方面的合作，並促進雙邊教育人員的學術交流。

    我國與美國自109年12月簽訂「台美教育倡議」以來，即積極促進台灣與美國各州教育交流，目前已與美國25州簽署28件教育合作備忘錄，同時與學術交流基金會合作引進英語教師與助教。

    教育部政次葉丙成代表教育部與Kirsten Baesler簽訂MOU合作備忘錄、促成我國華語文能力測驗納入北達科他州雙語徽章認證，並研議提供我國學生獎學金赴該州大學就學，而為推動我國2030雙語政策，也希望未來台灣與美國北達科他州在語言教育方面可以有更多的交流，雙邊的中小學學校更擴大建立姊妹校關係，以強化雙方教學合作，並拓展學生的國際視野。

    北達科他州教育廳長Kirsten Baesler表示，感謝教育部邀請，讓他能夠更深入瞭解台灣的教育政策，也對台灣的學校師生跨領域教學與學習、服務學習、美感教育與特殊教育的用心，感到印象深刻。

    教育部國際司科長郭玲如說明，Kirsten Baesler等分別拜會國立台灣師範大學、國立台北教育大學附屬實驗小學、台中市政府教育局、高雄市政府教育局、台中市立安和國中、台中高工、高雄市立壽山國中、高雄市海青工商、桃園市立義興國小、桃園市立永豐高中等，藉由實地參訪學校深入瞭解我國中小學、高中職及華語文教育。

    郭玲如表示，透過此次邀訪，希望促進更多中小學師生交流交換、我國大學生赴北達科他州中小學見習與實習機會、教師證相互認證等事宜，北達科他州政府正研議設立高級職業學校，透過此次參訪，更深入瞭解我國技職教育在跨領域學習、教學創新與創意及學校結合在地文化融入教學等成效與表現。

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