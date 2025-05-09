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    澎湖燕鷗繁殖旺季 鳥友拍下難得育雛畫面

    小燕鷗是父母輪流撫養幼鳥，常見共同育雛畫面。（黃保財提供）

    小燕鷗是父母輪流撫養幼鳥，常見共同育雛畫面。（黃保財提供）

    2025/05/09 10:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年5至7月，澎湖的無人離島化身為「燕鷗天堂」，而在澎湖本島也可見燕鷗蹤跡，同時也在澎湖繁衍下一代，出現許多精彩的育雛畫面，被鳥友們用鏡頭留下剎那間的永恆，其中大多是在本島出現的小燕鷗，都被鳥爸爸鳥媽媽共同撫養，輪流餵食。

    來自紐西蘭、澳洲的2級保育類小燕鷗，每年春夏都會來台繁衍，4至8月是小燕鷗飛到台灣的高峰期，由於小燕鷗屬於夏候鳥，4月抵台、5月繁殖，7月過後幼鳥羽翼漸豐，8月便飛往南半球。小燕鷗主要以魚及甲殼為食，偶爾也吃昆蟲；澎湖大都集中在北海一帶的沙洲繁殖，4至7月為繁殖期。

    每年3月份澎湖即零星可見小燕鷗蹤影，4月中時還是零零散散，直到下蛋的前1、2天才集體出現在繁殖地。築巢於砂灘地，以灘地上的小珊瑚碎屑、貝殼碎片累積成巢，或直接坐一淺坑即下蛋。每巢產蛋1至3個，雌雄輪流孵卵和育雛，孵化期約3週。近年北海的吉貝為其最大的集體繁殖地，數量約100至200隻，澎澎灘、險礁和青螺沙嘴也有小族群在繁殖。

    由於燕鷗不僅是澎湖珍貴的生態資源，更是全球生態保育的重要指標，牠們的遷徙、繁殖與棲息地狀況，直接反映海洋生態的健康程度，也間接顯示氣候變遷與海洋污染對環境的影響。因此，保護燕鷗不僅關乎澎湖的生態多樣性，更是對全球自然保育的具體行動。

    小燕鷗捕捉小魚，餵食給雛鳥感人畫面。（黃保財提供）

    小燕鷗捕捉小魚，餵食給雛鳥感人畫面。（黃保財提供）

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