黑曜星際戰艦降落竹北生肖公園 號召太空小戰士開啟冒險旅程

「黑曜星際」戰艦降落生肖公園，竹北市長鄭朝方號召太空小戰士開啟冒險旅程。（記者廖雪茹攝）

2025/05/09 10:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市位於六家五路一段上的生肖公園，近日悄悄地換上神秘暗空黑裝，以「星際戰艦」為主題重新登場，黑色外觀似太空艦艇般氣勢磅礡，宛如電影場景，市公所邀請孩子們化身太空戰士，在星際間穿梭、迎戰未知挑戰，體驗屬於童年的勇氣與智慧。

竹北市長鄭朝方表示，這座彷彿擁有秘密任務的黑色星際戰艦遊具為全新設施，由公所投入逾250萬元打造，不僅符合中央安全規範，更結合冒險想像與設計巧思，為6至12歲孩童帶來星際系列新據點。生肖公園雖為社區型公園，但規劃上不馬虎，用心打造充滿電影氛圍的「星際戰艦」。

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遊戲場設施包括：長型三角爬網、鑽龍通道、雙向溜滑梯等，孩子可從鑽龍或爬網通道進入核心的「太空艙」，再從兩側溜滑梯俐落滑出，如同駕駛艦艇進行星際突擊。整體鋪面則採用安全礫石，讓孩童在嬉戲間安全無虞。此外，為體貼家長陪伴需求，同步增設帶椅背與桌板的座椅，讓家長可在一旁安心休憩、觀察孩子遊戲過程，提升親子友善環境。

鄭朝方說，繼節氣公園的星河之夢、新工公園的藍天晴空、蔬果公園的土航環線，星際系列遊戲場已來到第4站，公所將持續盤點不符規範的公園遊具，汰換同時注入創意及帶入情境，希望每一座公園都是孩子發揮想像力與冒險精神的樂園，更是成長中快樂的記憶基地。

竹北市生肖公園近日悄悄地換上神秘暗空黑裝，以「星際戰艦」為主題重新登場，黑色外觀似太空艦艇般氣勢磅礡，宛如電影場景。（記者廖雪茹攝）

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