週末雨量預測「一片紅通通」！ 颱風論壇曝天氣回穩時間

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文指出，最新各國電腦模式顯示，從週五午後到週一上半天的累積雨量預報，可以觀察到，各家都是台灣平均紅通通。（圖擷取自臉書）

2025/05/09 10:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣多變化，今日午後有局部陣雨或雷雨，且可能有較大雨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的貼文指出，最新各國電腦模式顯示，從週五午後到週一上半天的累積雨量預報，可以觀察到，各家都是台灣平均「紅通通」，週一（12）鋒面往南壓到巴士海峽，逐漸遠離台灣，各地雨勢將由北向南陸續緩和。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，根據最新各國電腦模式，從明天午後到週一上半天的累積雨量預報，可以觀察到，各家都是台灣平均紅通通，算是有達成相當的共識，這個週末，全台有雨，幾乎確定。

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粉專指出，以目前的資料判斷，今（9）日鋒面尚未抵達，但大氣環境慢慢變得不穩定，雖然各地上午仍然是晴朗、高溫悶熱，但中午過後，就有午後雷陣雨出現的機率了，週六、日（10至11日）鋒面本體抵達，全台各地都有下雨可能，如果對流發展得好，甚至可能有雷雨出現，當然，中間也可能會有無雨空檔，具體不好預測，要隨時觀察。

粉專直言，週一（12日）鋒面往南壓到巴士海峽，逐漸遠離台灣，各地雨勢將由北向南陸續緩和，慢慢恢復到穩定的好天氣，總之，明天下半天開始，預期就是容易有雨的72小時了，請大家留意。

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