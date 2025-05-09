金門浯島城隍遷治345週年藝陣壓軸「雙獅高樁」表演扣人心弦

金門「浯島城隍文化季－特色藝陣表演」最終場，也邀請醒獅團隊進行「金門南獅高樁表演」，其中台灣培德體育會呈獻的「雙獅高樁表演」，演出者高來高去，過程扣人心弦，為慶典暖身活動帶來高潮。（金門天震堂提供）

2025/05/09 10:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門浯島城隍遷治345週年重頭戲「迎城隍」今天登場，地方迎接這場被文化部指定為國家重要民俗盛會，不僅昨天白天有慶賀團踩街，晚上還有藝陣夜巡，其中台灣培德體育會呈獻的「雙獅高樁表演」扣人心弦，為慶典暖身活動帶來高潮。

金門縣體育會民俗運動體育委員會主委許績才說，為慶賀金門浯島城隍遷治345週年，結合金門天震堂、金門縣民俗技藝推廣協會籌組「慶賀遶境團」，9日在20個陣頭、逾400人熱情響應下，繞行金城鎮市區，提前為9日登場的「金門迎城隍」暖身，參與的團隊，除台灣本島的培德體育會、三峽漢武館官將首，還有遠道而來的香港弘德龍獅體育會，讓後浦小鎮提前洋溢在城隍遷治慶典的喜悅中。

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晚間由金城鎮公所攜手金城鎮北鎮廟管理委員會策辦的「浯島城隍文化季－特色藝陣表演」最終場，除藝陣夜巡，還邀請醒獅團隊進行「金門南獅高樁表演」；開場的三峽漢武館的「眾將出巡曲煞納福」氣勢磅磗登場，接著金門天震堂帶來充滿喜慶的「祥龍呈瑞」、「幼獅獻瑞」，香港的弘德龍獅體育會以精湛的武術功底和傳統南獅技藝，贏得滿場喝采。

台灣培德體育會的「雙獅高樁表演」，只見表演者在幾支高逾2公尺的樁柱間高來高去，靈動跳躍，靠著演出者超凡的平衡感及團隊間的高度默契，讓現場近千隻眼睛目不睛隨著獅身遊走移動，幾個挑戰難度的翻騰，更令人驚呼連連，再讓金門鄉親繼多年前在金門舉辦「獅王爭霸」的高樁競技，再次重溫高水準的演出。

金城鎮長李誠智說，看到這麼多鄉親與遊客的熱情參與，並給予表演團隊的高度肯定，不僅展現傳統文化藝術的風采，也再次彰顯後浦小鎮的文化魅力，鎮公所將持續優化各項文化策略，精益求益。

「浯島城隍文化季－特色藝陣表演」最終場，「金門南獅高樁表演」贏得現場滿堂彩。（金門天震堂提供）

金門浯島城隍遷治345週年的慶賀團，在北門里長許績才（左四）及多位村里長及代表支持下越辦越熱鬧。 （記者吳正庭攝）

金門城隍遷治活動慶賀團，來自三峽漢武館官將首也跨海共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

金門浯島城隍遷治345週年慶典的「慶賀團」中，還有由教練曾永樂（右四）、陳迪禧（右一）率領的香港弘德龍獅體育會專程抵金參加。（記者吳正庭攝）

金門浯島城隍遷治345週年慶典的藝陣夜巡，為平日悠閒的後浦小鎮街道帶來滿滿人潮。（記者吳正庭攝）

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