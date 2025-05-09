為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖花火節無人機表演不順 史努比商品單日營業額不賴

    觀音亭史努比紀念品專賣區，購買人潮不斷。（記者劉禹慶攝）

    觀音亭史努比紀念品專賣區，購買人潮不斷。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/09 10:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕備受矚目的「澎湖國際海上花火節」，已於5月5日開幕，今年特別與全球知名漫畫Peanuts™《花生漫畫》合作，設計專屬無人機秀及周邊紀念品專賣店，雖然無人機表演波折不斷，但觀音亭紀念品販售點現場買氣熱絡，創造單日驚人營業額，顯示史努比歷久不衰的偶像魅力。

    根據澎湖縣政府旅遊處統計，5日開幕式人數14000人、紀念商品販售39萬8000元，8日人數6000人，金額達44萬8950元，消費能力驚人。澎湖花火節活動將持續至7月29日，歡迎各地遊客踴躍參與，共同感受夏夜星空下的精彩盛事，更多活動訊息歡迎參考澎湖國際海上花火節粉絲專頁及澎湖Travel網站。

    今年花火節推出多款與合作品牌聯名的限定紀念商品，包含玻璃杯組、明信片組、手機掛繩、馬克杯、6件組收納袋、浴巾、T恤及帽子等，每件商品皆為花火節專屬設計，兼具紀念價值與實用性，開幕日當天購買人潮踴躍，買氣旺盛，現場大排長龍，超越過往花火節商品，遊客普遍等候購買時間接近2.5個小時。

    針對史努比商品開幕場買氣驚人，以至於單一台收銀機及現場人力無法快速消化人潮，讓購買民眾等候時間較長，澎湖縣政府旅遊處深感抱歉，立即檢討，在後續場次增派人力及收銀機支援，加快結帳速度與動線，提供更好的購買服務，第2場次雖然人數不到開幕式一半，但銷售金額還超過開幕式。

    澎湖國際海上花火節與史努比合作，開發周邊紀念品。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節與史努比合作，開發周邊紀念品。（澎湖縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播