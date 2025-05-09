澎湖花火節無人機表演不順 史努比商品單日營業額不賴

觀音亭史努比紀念品專賣區，購買人潮不斷。（記者劉禹慶攝）

2025/05/09 10:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕備受矚目的「澎湖國際海上花火節」，已於5月5日開幕，今年特別與全球知名漫畫Peanuts™《花生漫畫》合作，設計專屬無人機秀及周邊紀念品專賣店，雖然無人機表演波折不斷，但觀音亭紀念品販售點現場買氣熱絡，創造單日驚人營業額，顯示史努比歷久不衰的偶像魅力。

根據澎湖縣政府旅遊處統計，5日開幕式人數14000人、紀念商品販售39萬8000元，8日人數6000人，金額達44萬8950元，消費能力驚人。澎湖花火節活動將持續至7月29日，歡迎各地遊客踴躍參與，共同感受夏夜星空下的精彩盛事，更多活動訊息歡迎參考澎湖國際海上花火節粉絲專頁及澎湖Travel網站。

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今年花火節推出多款與合作品牌聯名的限定紀念商品，包含玻璃杯組、明信片組、手機掛繩、馬克杯、6件組收納袋、浴巾、T恤及帽子等，每件商品皆為花火節專屬設計，兼具紀念價值與實用性，開幕日當天購買人潮踴躍，買氣旺盛，現場大排長龍，超越過往花火節商品，遊客普遍等候購買時間接近2.5個小時。

針對史努比商品開幕場買氣驚人，以至於單一台收銀機及現場人力無法快速消化人潮，讓購買民眾等候時間較長，澎湖縣政府旅遊處深感抱歉，立即檢討，在後續場次增派人力及收銀機支援，加快結帳速度與動線，提供更好的購買服務，第2場次雖然人數不到開幕式一半，但銷售金額還超過開幕式。

澎湖國際海上花火節與史努比合作，開發周邊紀念品。（澎湖縣政府提供）

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