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    台灣觀光100亮點5月主打南投 4大景點集章抽飯店住宿

    台灣觀光100亮點5月主打南投，5月到日月潭等4大景點旅遊完成電子集章，有機會抽中飯店住宿券。（資料照，記者張協昇攝）

    台灣觀光100亮點5月主打南投，5月到日月潭等4大景點旅遊完成電子集章，有機會抽中飯店住宿券。（資料照，記者張協昇攝）

    2025/05/09 10:00

    〔記者張協昇／南投報導〕交通部觀光署為加強行銷觀光景點，舉辦「台灣觀光100亮點」活動，南投縣包括清境、溪頭、日月潭及雙龍瀑布七彩吊橋入選，此活動5月主打南投，遊客只要在5月到訪這4處景點，以手機或平板電腦完成電子集章任務，就有機會抽中溪頭福華渡假飯店、清境國民賓館等旅館飯店住宿券。

    南投縣政府觀光處指出，「台灣觀光100亮點」活動，推出環島月月Party，每月主打不同縣市的旅遊，同時推出「亮點集時樂」集章抽獎，遊客只要到訪這100處景點及「微笑南灣」10大展館，以手機或平電腦打開GPS集章，就能參加抽獎，獎品包括旅遊金、住宿券、餐飲券及台鐵觀光列車套票等。

    由於5月主打星為南投，3日已於清境舉行「眼底星空 光點音樂會」，5月造訪清境、溪頭、日月潭及雙龍瀑布七彩吊橋入這4處景點並集章，還加碼抽獎，有機會抽中溪頭福華渡假飯店、杉林溪生態渡假園區飯店、清境國民賓館等住宿券，另在這4大景點中任一處拍攝創意短片，並上傳至「樂旅南投」臉書粉絲專頁指定貼文下方，也有機會抽中住宿券。活動詳情可上「台灣觀光100亮點活動」官網（https://reurl.cc/zqDD2p）及「樂旅南投」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/nantouwelcome）查詢。

    台灣觀光100亮點5月主打南投，5月到溪頭等4大景點旅遊完成電子集章，有機會抽中杉林溪生態渡假園區飯店（如圖）住宿券。此為飯店房間示意圖，非住宿券房型。（記者張協昇攝）

    台灣觀光100亮點5月主打南投，5月到溪頭等4大景點旅遊完成電子集章，有機會抽中杉林溪生態渡假園區飯店（如圖）住宿券。此為飯店房間示意圖，非住宿券房型。（記者張協昇攝）

    南投信義鎮鄉雙龍瀑布七彩吊橋，入選台灣觀光100亮點。（資料照，記者張協昇攝）

    南投信義鎮鄉雙龍瀑布七彩吊橋，入選台灣觀光100亮點。（資料照，記者張協昇攝）

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