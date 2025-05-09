中市警二分局「警察媽媽」手作花束 打造「有溫度」執法團隊文化

台中市警局第二分局的「警察媽媽」手作花束，打造「有溫度」的執法團隊文化。（二分局提供）

2025/05/09 09:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕母親節即將溫馨來臨，台中市警察局第二分局昨天（8日）下午至晚間，舉辦一場充滿療癒與感謝的「母親節關懷活動」，向辛勞又身兼多重角色的女警致謝，這場位於中市北區知名咖啡館「晨醉咖啡」的活動，環境舒適靜謐，彷彿與外界喧囂隔絕，給女警一處喘息與放鬆的心靈角落，她們手作花束，打造「有溫度」執法團隊文化。

這場活動還邀請專業花藝老師，帶領「警察媽媽」手作乾燥花的花束，讓女警繁忙警務之餘，手作一份獨特又充滿心意的花禮，象徵對自身母職角色的肯定與珍惜，女警一邊沉浸在花香與手作的療癒時光中，一邊彼此分享育兒與工作的經驗，現場笑聲不斷、氣氛融洽。

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中市警局第二分局長鍾承志等主管也到場與女警共度輕鬆時光，他致詞感謝女警在公私兩方面的無私付出，並強調「每一位堅守崗位、同時守護家庭的警察媽媽，都值得被看見與讚揚」，他強調，母親節不只是一天，關懷永不打烊，第二分局關注每位警察身心健康，也透過節慶聚會凝聚向心力，打造一個更有人情味、更具溫度的執法團隊文化。

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