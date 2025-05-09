為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市警二分局「警察媽媽」手作花束 打造「有溫度」執法團隊文化

    台中市警局第二分局的「警察媽媽」手作花束，打造「有溫度」的執法團隊文化。（二分局提供）

    台中市警局第二分局的「警察媽媽」手作花束，打造「有溫度」的執法團隊文化。（二分局提供）

    2025/05/09 09:26

    〔記者張瑞楨／台中報導〕母親節即將溫馨來臨，台中市警察局第二分局昨天（8日）下午至晚間，舉辦一場充滿療癒與感謝的「母親節關懷活動」，向辛勞又身兼多重角色的女警致謝，這場位於中市北區知名咖啡館「晨醉咖啡」的活動，環境舒適靜謐，彷彿與外界喧囂隔絕，給女警一處喘息與放鬆的心靈角落，她們手作花束，打造「有溫度」執法團隊文化。

    這場活動還邀請專業花藝老師，帶領「警察媽媽」手作乾燥花的花束，讓女警繁忙警務之餘，手作一份獨特又充滿心意的花禮，象徵對自身母職角色的肯定與珍惜，女警一邊沉浸在花香與手作的療癒時光中，一邊彼此分享育兒與工作的經驗，現場笑聲不斷、氣氛融洽。

    中市警局第二分局長鍾承志等主管也到場與女警共度輕鬆時光，他致詞感謝女警在公私兩方面的無私付出，並強調「每一位堅守崗位、同時守護家庭的警察媽媽，都值得被看見與讚揚」，他強調，母親節不只是一天，關懷永不打烊，第二分局關注每位警察身心健康，也透過節慶聚會凝聚向心力，打造一個更有人情味、更具溫度的執法團隊文化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播