八色鳥八點檔！「圓仔」去年蛋巢遭猴破壞 今年6度來台老公遭小三奪愛

八色鳥「圓仔」因去年3次築巢都遭台灣獼猴破壞傷心離台，今年第6年來台，比去年晚了一天來台，雖然全身洗得糊糊的，鳥友鄭清文仍一眼認出牠。（鄭清文提供）

2025/05/09 09:22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕每年4月底到9月左右是八色鳥的繁殖期，雲林古坑、林內山區滿滿「春」意！賞鳥專家鄭清文指出，去年在古坑山區築巢下蛋的八色鳥「圓仔」因巢及鳥蛋遭台灣獼猴破壞傷心離台，圓仔今年連續第6年來台繁洐下一代，但與去年老公「再續前緣」時遭橫刀奪愛，圓仔戰輸離開傷心地，推測在另一處找到新歡，許多鳥友祝福牠能順利育雛。

八色鳥是保育類夏候鳥，又名仙八色鶇，每年4月下旬起遠渡重洋飛抵台灣，孕育下一代，雲林的林內、古坑山區植物種類豐富，灌木叢生，且氣候適宜，吸引許多野生動物棲息，是全國八色鳥數量、密集度的地方。

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鄭清文指出，他與多名鳥友每年八色鳥繁衍期在林內、古坑山區觀察記錄，他們也會根據牠們的外觀取名，「圓仔」前5年都固定在4月23日抵達，去年因連續築3次巢都遭台灣獼猴破壞，連蛋也被吃掉，擔心牠今年不會回到傷心地，他從4月20日就開始等待，23日仍不見蹤影，當晚徹夜難眠，24日一大早就上山尋找，即使圓仔把羽毛洗到糊糊的，他還是一眼就認出牠，開心在臉書PO文，許多關注「圓仔」的網友紛紛留言歡迎牠回來台灣。

鄭清文說，「圓仔」今年是第6年到古坑山區，今年本來要與去年的老公「小白點」再續前緣，但有一隻也看上「小白點」，圓仔與對方爭風吃醋，最後還是輸了，之後觀察到「小白點」與新歡成功築巢，也有聽到圓仔在別處求偶的叫聲，這幾天就沒聽到圓仔的聲音，且山區有多隻八色鳥，推測牠應該也順利找到另一半。

鄭清文說，這幾天林內、古坑山區來了不少八色鳥，其中有多隻是第一次來，根據其外觀特徵取名，例如某隻下巴黑色很特別，命名「鬍子哥」，期待牠們都能成功在雲林配對成功，未來持續來台繁衍下一代。

賞鳥專家鄭清文這幾天在雲林古坑、林內山區觀察到多隻今年新來的八色鳥，根據其外觀特徵取名，這隻下巴黑色很特別，命名「鬍子哥」。（鄭清文提供）

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