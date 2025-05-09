高雄圓山飯店年節電65萬度 經發局邀廠商取經

高雄圓山飯店透過設備汰換與綠色管理，成為服務業永續轉型的標竿。（經發局提供）

2025/05/09 09:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄圓山大飯店參加112年度節電夥伴計畫ESCO輔導，成功申請500萬元補助，透過改善汰換冰水主機、水泵等，估每年可節省約65萬度電!高市經發局將於5月15日在圓山舉辦「ESCO與能源管理系統推廣說明會暨參訪活動」，邀請業者親眼見證高雄圓山的經驗。

高市經發局長廖泰翔表示，節能減碳是全球產業永續發展的關鍵議題，經發局迄今已成功輔導14家業者取得補助逾6500萬元、年省近600萬度電，相當於17座中央公園一年碳吸附量，尤其服務業在住商用電範疇中擁有相當廣泛的節能潛力。

請繼續往下閱讀...

他提到今年度期待延續過往累積的輔導經驗，號召更多企業推進具體可行的節能方案，協助提升能源使用效率，共同實現淨零轉型。

經發局說明，今年市府特別針對能源用戶，聚焦於能源技術服務（ESCO）與能源管理系統（EMS）的智慧節能方案推廣，將透過說明會與參訪活動，協助企業了解補助資源與導入技術，把握節能轉型趨勢與機會。

高雄圓山大飯店營運協理盧家怡表示，圓山飯店參加112年度節電夥伴計畫ESCO輔導，成功申請500萬補助經費，成為本市獲補助之飯店業標竿，透過改善汰換冰水主機、水泵、增設風車及熱泵，估計每年可節省約65萬度電、減少溫室氣體二氧化碳排放約300公噸，節能率達45%。

除本次說明會，經發局今年亦將陸續推動多項節能與淨零輔導措施，包括1場「能源服務模式媒合會」，協助本市能源用戶與節能服務業者媒合對接；同時預計完成6件ESCO補助申請案之輔導，協助用戶提出節能規劃與提案。

另將針對5處服務業中小能源用戶辦理節能診斷與輔導作業，提供專業改善建議；並選定2處業者進行ISO 14064-1溫室氣體盤查與教育訓練，協助掌握碳排現況，為踏上淨零之路預作準備。

若有相關節電輔導需求，可電洽委辦團隊亮鉅股份有限公司提供專業諮詢（電話：07-5360320分機11）。

高市經發局5月15日將邀廠商實地參訪高雄圓山飯店綠色轉型成果。（經發局提供）

114年高雄市經發局ESCO節能推廣系列活動。（經發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法