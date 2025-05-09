「墾丁鬼屋」爆勞資爭議 屏東勞青處籲暑假工讀小心踩雷

墾丁暑假人潮多，打工機會也多。示意圖。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/09 08:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕暑假將至，學生工讀熱潮湧現，屏東縣政府勞青處以恆春一起勞資糾紛為鑑，呼籲年輕學子求職時擦亮眼睛，確保勞動權益。勞青處強調，合法薪資、勞健保與休假保障不可少，切勿讓青春熱血換來職場委屈。

恆春鎮知名景點「墾丁鬼屋」近日深陷勞資爭議，多名前員工在Threads揭露，近年雇主屢屢涉嫌違反《勞基法》，未達最低工資、未投保勞健保、違法扣薪，甚至強迫離職。一名女員工連續工作三十多天無休，過勞導致夢遊、頭痛欲裂，疑因環境影響身心健康，離職後仍被扣薪。前員工控訴，部分工讀生連續兩月無休，月休僅1至2天，離職還被罰2千元，勞健保更是一場空。

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勞青處5月6日調解未果，建議受害者尋求法扶協助，並已函轉勞健保局調查，確認雇主未全額給薪、欠加班費等違法情事，將依法重罰。勞青處表示：「暑假工讀是歷練機會，但權益不容妥協。學生應簽訂清晰勞動契約，遇糾紛可向縣府求助。」

勞青處歸納求職重點，包括確認薪資達2025年基本工資標準（月薪28590元，時薪190元），要求雇主依法投保勞健保；確保合理休假，連續工作不得超過7天，加班費依法給付；警惕離職罰款或無理扣薪；注意工作環境安全，若感不適應立即反應。

勞青處提醒，年輕學子求職前應查詢雇主信譽，拒絕黑心職場。如需協助，可聯繫勞青處或法扶基金會，讓求職及暑假打工成為成長助力，而非權益夢魘。

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