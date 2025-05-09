「帝后相會」商討大事！修行人稱「感應媽祖傳訊10字」感動網友

白沙屯媽祖在南投縣名間鄉受天宮駐駕一晚，7日清晨6點起駕，廟埕萬人空巷，場面盛大。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

2025/05/09 08:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，近日駐駕南投松柏嶺受天宮，更引發各界關注。台大婦產科醫師施景中也發文分享，有修行人透露，兩位神明罕見相會「似乎是在商討國家大事」，同時也分享感應到媽祖傳遞10字，讓網友們看到都感動不已。

白沙屯拱天宮媽祖進香團回鑾，6日上午進入南投縣名間鄉，這也是「粉紅超跑」鑾轎，2百年來進香史上首度來到南投縣境，且當天晚間更駐駕松柏嶺受天宮，對於媽祖與受天宮主祀的「北極玄天上帝」碰頭，也引發外界諸多討論。

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施景中在臉書發文指出，一位有特殊體質的年輕修行人親口與他分享，「白沙屯媽祖停鸞玄天上帝的神殿，似乎是在商討國家大事。祂還有去城隍廟、警局、消防隊，連兩年都去軍營，是相當在地化的神明」。

施景中說，她（修行人）認為，媽祖和玄天上帝本來是自中國分靈，但是祖廟早在文化浩劫中被摧毁。現在台灣敬仰的媽祖和玄天上帝，老早是台灣自己的神靈了，或說是台灣人共同的祖靈也不為過。

施景中表示，許多人都進入台大唸書，修學畢業之後，我們也都以「台大人」自居。並不是只有某一個特定的人才能當「台大人」。當然我們的修為都太淺，無法去預測這些我們不知道的事情。不過在自己上週心情最低落的時候，她居然在小憇當中，夢見施景中正遭受到的兩件困難的事情，完全不差，對方還因此傳訊息慰藉及提醒他。施景中直言「因此我相信她是真正能夠感應到的」。

施景中也詢問這位有特殊體質的朋友，是否可以將她所說的分享給大家？並指「她一閉目，天上聖母馬上穿著金色鎧甲現身應允」，並透露「先前她打坐時，看到聖母穿著金戰袍站在金門馬祖外海，鎮守海中，掃除魔障。也感應到天上聖母傳訊給她『堅定汝心，跟隨吾來；勉力向前，步步生花；波瀾不驚，勇慧雙全；赤日青天，爍爍其心』」。

施景中提到，「天上聖母更明確地傳訊息給她：『鎮海護台乃吾畢生之志』」。不過施景中也強調，說了以上這一些，大家姑且聽之，沒有深信的人就當故事，「但我是非常相信的，就是媽祖正在保佑著我們台灣」。

該文發出後也吸引超過2萬名網友按讚，網友紛紛留言表示「鎮海護台，真的超感恩」、「感謝帝爺公與媽祖娘娘慈悲護佑」、「看到聖母穿著金戰袍站在金門馬祖外海鎮守海中這句，瞬間淚目……」。也有網友直言「眾神明在護佑台灣，台灣人自己還不努力」、「眾神護台灣！台灣人更要自力自強，大罷免一定要成功」、「神力加持前，也需要有人力團結，共同守護」。

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