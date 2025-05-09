苗縣設置邊坡落石告警系統 成功告警30餘次

苗栗縣政府於易發生落石路段設置邊坡落石告警系統，當有發生落石時，警示牌會亮起，閃爍「前有落石、禁止通行」文字，告警用路人注意前方有落石。（圖由縣府提供）

2025/05/09 08:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣境多山，山區道路常見落石情形。縣府交通工務處於易生落石的縣道126線、苗62線等4處路段，設置邊坡落石告警系統，已發現落石成功告警30餘次，維護用路人安全。交通工務處提醒，近日汛期將至，請鄉親行經該路段時特別留意，並遵循牌面警示小心行駛。

交工處於縣道126線23K+500、28K+600處及苗62線2K+100、6K+200處等4處易發生落石路段設置邊坡落石告警系統，藉由防災科技進行邊坡落石監測，當有發生落石時，警示牌會亮起，閃爍「前有落石、禁止通行」文字，告警用路人注意前方有落石，自去年4月1日至今已發現落石成功告警30餘次。

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交工處提醒，因近日汛期將至，該處地質不穩定，仍請鄉親行經該路段時特別留意，並遵循牌面警示小心行駛，以維護通行安全。

苗栗縣政府於易發生落石路段設置邊坡落石告警系統，自去年4月1日迄今發現落石成功告警30餘次。（圖由縣府提供）

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