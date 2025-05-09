母親節梅雨鋒面攪局！週末防劇烈天氣 下週恐熱破35度

氣象專家指出，今日午後有局部陣雨或雷雨，且可能有較大雨勢。明後天適逢母親節假期，但因梅雨季鋒面南下，天氣轉有陣雨或雷雨，且須慎防劇烈天氣發生，北台將明顯轉涼。（資料照）

2025/05/09 08:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣多變化，昨天到今日上午各地又恢復高溫炎熱的天氣，不過氣象專家指出，今日午後有局部陣雨或雷雨，且可能有較大雨勢。明後天適逢母親節假期，但因梅雨季鋒面南下，天氣轉有陣雨或雷雨，須慎防劇烈天氣，北台將明顯轉涼。不過下週一起天氣又恢復晴朗，預估一整週炎熱如夏，白天最高溫上看35度以上。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，週六、日為母親節假期，受鋒面通過影響，環境水氣明顯增加，在中層短波槽的移入，以及低對流層風切線的接近，動力條件亦相當配合，天氣轉為不穩定。

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「林老師氣象站」說明，週六西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，且有局部大雨或豪雨發生的機率；其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

至於週日全台均有降雨機會，隨著鋒面往南移動，降雨趨勢也逐漸由北向南轉移，評估中南部及東半部地區降雨將會最為顯著，各地山區降雨型態特別集中且持續，降雨強度則在大雨至豪雨等級之間。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地多雲時晴，白天炎熱，水氣略增，不穩定度略提高，午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。

吳德榮指出，週六、下週日「梅雨季」第2波移動性鋒面南下，天氣轉有陣雨或雷雨，應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的發生。氣溫也將逐日下降，北台明顯轉涼。

吳德榮表示，下週一鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴。下週二、三各地區持續晴朗無雲。白天炎熱最高溫上看35度以上、紫外線強，要注意防曬、防中暑。夜間因輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫恐下探至17度以下，日夜溫差大，應注意穿著調整。

吳德榮提到，下週四至下下週日各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國模式皆顯示，從下週一開始，一整週「熱如炎夏」，皆無「梅雨鋒」侵擾台灣的模擬。

「林老師氣象站」發文指出，週六、日為母親節假期，受鋒面通過影響，環境水氣明顯增加，在中層短波槽的移入，以及低對流層風切線的接近，動力條件亦相當配合，天氣轉為不穩定。（圖擷自臉書）

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