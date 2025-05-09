白沙屯媽祖心意難猜！沒走大度橋進台中 頭旗車又被海放3公里

白沙屯媽祖鑾轎今天一早起駕，沒走外界預測的大度橋過台中，而是改走國道3號下方的平面道路。（擷取自白沙屯拱天宮線上直播）

2025/05/09 08:21

〔記者陳建志／台中報導〕白沙屯媽祖進香路線以難猜測聞名，今天清晨5點從彰化起駕，原本大家都猜測，媽祖鑾轎會走彰化中山路過大度橋進台中大肚，再走大肚沙田路回鑾，沒想到媽祖鑾轎沒進台中，卻改走彰化國聖路，並左轉沿著國道3號下面的平面道路前進，已經先出發的頭旗車，早已經過橋到台中大肚，頭旗車和媽祖鑾轎兩者又跨縣市相差近3公里。

白沙屯媽祖鑾轎昨晚駐駕彰化福彰汽車展售中心，今天清晨5點起駕，原本外界都預期媽祖鑾轎會如往年走彰化中山路3段過大度橋進台中大肚，再走大肚沙田路回鑾，台中烏日分局一早也都做好接駕和交通管制的相關準備。

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沒想到今天一早5點媽祖鑾轎起駕後，卻改走彰化國聖路，並左轉沿著國道3號下面的平面道路前進，一路急行。

外界預計依此路線，媽祖鑾轎有可能走台17線過中彰大橋進入台中龍井，繞過了原本大家猜測的台中大肚，因頭旗車早走已先行，目前媽祖鑾轎還在彰化縣境內，但頭旗車早已過橋在台中大肚，兩者隔著烏溪遙望，相距近3公里。

白沙屯媽祖鑾轎今天一早起駕，沒走外界預測的大度橋過台中，與頭旗車跨縣市相距近3公里。（擷取自白沙屯GPS）

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