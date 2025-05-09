為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    白沙屯媽祖心意難猜！沒走大度橋進台中 頭旗車又被海放3公里

    白沙屯媽祖鑾轎今天一早起駕，沒走外界預測的大度橋過台中，而是改走國道3號下方的平面道路。（擷取自白沙屯拱天宮線上直播）

    白沙屯媽祖鑾轎今天一早起駕，沒走外界預測的大度橋過台中，而是改走國道3號下方的平面道路。（擷取自白沙屯拱天宮線上直播）

    2025/05/09 08:21

    〔記者陳建志／台中報導〕白沙屯媽祖進香路線以難猜測聞名，今天清晨5點從彰化起駕，原本大家都猜測，媽祖鑾轎會走彰化中山路過大度橋進台中大肚，再走大肚沙田路回鑾，沒想到媽祖鑾轎沒進台中，卻改走彰化國聖路，並左轉沿著國道3號下面的平面道路前進，已經先出發的頭旗車，早已經過橋到台中大肚，頭旗車和媽祖鑾轎兩者又跨縣市相差近3公里。

    白沙屯媽祖鑾轎昨晚駐駕彰化福彰汽車展售中心，今天清晨5點起駕，原本外界都預期媽祖鑾轎會如往年走彰化中山路3段過大度橋進台中大肚，再走大肚沙田路回鑾，台中烏日分局一早也都做好接駕和交通管制的相關準備。

    沒想到今天一早5點媽祖鑾轎起駕後，卻改走彰化國聖路，並左轉沿著國道3號下面的平面道路前進，一路急行。

    外界預計依此路線，媽祖鑾轎有可能走台17線過中彰大橋進入台中龍井，繞過了原本大家猜測的台中大肚，因頭旗車早走已先行，目前媽祖鑾轎還在彰化縣境內，但頭旗車早已過橋在台中大肚，兩者隔著烏溪遙望，相距近3公里。

    白沙屯媽祖鑾轎今天一早起駕，沒走外界預測的大度橋過台中，與頭旗車跨縣市相距近3公里。（擷取自白沙屯GPS）

    白沙屯媽祖鑾轎今天一早起駕，沒走外界預測的大度橋過台中，與頭旗車跨縣市相距近3公里。（擷取自白沙屯GPS）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播