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    白沙屯媽祖聽到了！相隔41年進入彰化和美 鄉親嗨「真的來了」

    白沙屯媽祖來彰化和美了！這是相隔41年，粉紅超跑進香再度來到和美，重現古香路。（取自白沙屯拱天宮直播畫面）

    白沙屯媽祖來彰化和美了！這是相隔41年，粉紅超跑進香再度來到和美，重現古香路。（取自白沙屯拱天宮直播畫面）

    2025/05/09 07:14

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕集氣成功！白沙屯媽祖進香回鑾今天（9日）一早從彰化市福彰汽車起駕後沒有直直往大度橋走，反而拐入烏溪堤防道路，進入和美鎮，讓和美鄉親大喊，媽祖終於聽到和美人的聲音了，相隔41年之後，真的來了！

    和美鎮長林庚壬表示，真是太令人感動了，因為，這次白沙屯媽祖幾乎全彰化縣走透透，和美人超級傷心，因為每次都「跳過」和美鎮，明明和美是以前白沙屯進香的古香路，上次來到和美大約有41年，昨天鎮民都在集氣，希望讓「粉紅超跑」到和美賜福，果然願望成真。

    林庚壬表示，白沙屯媽祖去年11月有來到和美鎮，那次就是為了重現古香路，鎮民就希望能夠今年真的在和美看到白沙屯媽祖進香，能夠真正的重現古香路。

    說起和美是白沙屯的古香路，地方老一輩都還有記憶。林庚壬指出，在1960年代，拱天宮曾徒步進香潦溪來到和美中寮池王宮，還有1984年也曾行經大肚溪上的便橋來到池王宮，當時還是因為一張老照片，靠著比對池王宮後方的雜貨店特殊造型，讓拱天宮文化組才找到中寮池王宮。現在不必潦溪，媽祖用全新的路線走堤岸道路，一樣到了和美，真是太好了。

    白沙屯拱天宮1960年代徒步進香，曾經從台中潦過大肚溪來到彰化和美池王宮停駕，當時溪水只到膝蓋，扛轎人把轎子抬高涉水而過。（白沙屯拱天宮提供）

    白沙屯拱天宮1960年代徒步進香，曾經從台中潦過大肚溪來到彰化和美池王宮停駕，當時溪水只到膝蓋，扛轎人把轎子抬高涉水而過。（白沙屯拱天宮提供）

    白沙屯拱天宮有張1960年代徒步進香的老照片，因為沒拍到宮廟完整建築而不知地點，最後靠著宮廟龍邊的雜貨店，比對到2樓的4個圓孔女兒牆，才確認是彰化和美中寮池王宮。（白沙屯拱天宮提供）

    白沙屯拱天宮有張1960年代徒步進香的老照片，因為沒拍到宮廟完整建築而不知地點，最後靠著宮廟龍邊的雜貨店，比對到2樓的4個圓孔女兒牆，才確認是彰化和美中寮池王宮。（白沙屯拱天宮提供）

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