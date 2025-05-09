05/09 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨出席「歐戰勝利八十週年紀念茶會」，與歐洲各國駐台代表握手致意。（總統府提供）

2025/05/09 06:49

自由時報

歐戰勝利80週年 賴：姑息只會讓侵略者食髓知味

歐戰勝利八十週年，外交部昨首度舉辦「歐戰勝利八十週年紀念茶會」。總統賴清德出席活動表示，歐戰的爆發，固然與威權政權的擴張野心有關，但歐戰的全面爆發，更因為對侵略行為掉以輕心，二戰的慘痛經驗告訴我們，姑息只會讓侵略者食髓知味，直到不願卑躬屈膝的最後一人被消滅，侵略者才有可能收手。

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罷綠委連署 偽造率逾半 國民黨南市黨部副主委等11人起訴

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉及偽造文書，兩案偽造比例均超過一半，台南地檢署昨宣布偵結，依偽造文書與違反個資法等罪起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等十一人，另有卅七人坦承犯罪，檢方緩起訴處分。

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426凱道挺鄭正鈐主揪 竹市養生館闆娘 涉暴力討債收押

四二六上凱道挺國民黨立委鄭正鈐的主揪、新竹市紅娥養生館負責人何氏卿與其麻姓男友人，本月三日被新竹雙罷發言人林志潔揭露，疑透過盤根錯節的政商關係，利用養生館掩護重利和暴力討債等違法行徑，新竹地檢署六日展開搜索約談行動，認為何女、麻男涉案重大且有串、滅證之虞，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

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聯合報

川普、施凱爾越洋通話 美英達成貿易協議

美國總統川普八日在白宮橢圓辦公室召開記者會宣布，和英國達成貿易協議。這是他四月二日宣布「解放日」關稅措施以來，與外國談成的第一個貿易協議。

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只花49天也太快！幽靈連署首案偵結 藍台南黨部11人被訴

國民黨台南市黨部副主委莊占魁等十一人，被控未經同意將黨員資料填寫在民進黨立委林俊憲、王定宇罷免提議書上，昨遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴，被羈押的莊占魁移審法院，台南地院裁定廿萬元交保。

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中國時報

賴清德：武力侵略他國是不正義罪行

今年是第二次世界大戰結束80周年，賴清德總統8日上午出席歐洲戰區勝利紀念茶會，在17個國家及歐盟代表面前致詞時強調，這是台灣首次紀念歐戰，並指台灣與歐洲正面對新極權集團的威脅，無論任何理由，武力侵略其他國家都是不正義的罪行；下午賴則轉往台南，參加烏山頭水庫八田與一技師逝世83周年追思會，感念台日互相關心、幫助，感情像家人一樣。

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全台首宗 台南罷綠案起訴11人

台南地檢署8日偵結台南市民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案第一階段連署提議人名冊偽造文書等案，依偽造文書、違反《個資法》起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁、書記長洪菽珮、一組總幹事劉金輝、罷免王定宇領銜人胡永融等11人，另37人緩起訴。原羈押中的莊占魁移審台南地院，法官裁定20萬元交保，不得接觸共犯及證人。

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國民黨台南市黨部副主委莊占魁涉偽造罷免名冊與違反個資法，台南地檢署昨起訴莊等11人。（資料照）

挺國民黨立委鄭正鈐（右）的新住民何氏卿（左）涉暴力討債被收押。（林志潔提供）

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