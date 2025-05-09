今各地炎熱高溫恐破36度 午後各地防雷陣雨

受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，各地高溫普遍來到30至34度，氣象署對台南市、高雄市、台東縣發布高溫特報，提醒中午前後台南市、高雄市、台東縣為黃色燈號，預估台南及高雄近山區處可達36度以上，且台東縣有焚風發生的機率。（資料照）

2025/05/09 06:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，各地高溫普遍來到30至34度，氣象署對台南市、高雄市、台東縣發布高溫特報，提醒中午前後台南市、高雄市、台東縣為黃色燈號，預估台南及高雄近山區處可達36度以上，且台東縣有焚風發生的機率，宜減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

今天（9日）環境吹偏南風，水氣增加，南部及東南部偶有零星短暫陣雨，其他地區雲量亦逐漸增多，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，尤其北部、宜、花地區及中南部山區雨勢明顯，外出應攜帶雨具以備不時之需；晚起隨著鋒面接近，中部以北地區將再轉為有短暫陣雨或雷雨，並可能有短延時強降雨發生，亦應留意局部大雨發生的機率。

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各地低溫普遍為22至27度；離島方面，澎湖、金門、馬祖為多雲時陰短暫陣雨或雷雨，澎湖25至30度，金門23至31度，馬祖22至28度。

氣象署提醒，今日金、馬易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。此外，今日桃園、新竹沿海及馬祖、綠島局部有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏南風至西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六、日鋒面通過，天氣轉不穩定，各地降雨機率高，其中週六西半部及東北部地區降雨較明顯，有短暫陣雨或雷雨，並可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，且有局部大雨發生的機率，尤其山區有局部短延時豪雨發生的機率。

至於週日隨著鋒面往南移動，降雨趨勢也逐漸由北向南轉移，南部及東南部地區降雨增加。氣溫方面，中部以北及花東高溫下降，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

下週一清晨各地仍涼，白天氣溫稍回升；水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。

下週二環境逐漸轉為東南風，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下週三迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週四水氣逐漸增多，環境轉為偏南風，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 34 25 ~ 33 28 ~ 33 23 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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