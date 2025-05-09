高雄珍稀保育鳥類黃鸝挺過風災 族群8年成長7倍創新高

高雄黃鸝族群數量高達133隻，數量8年成長7倍。（高雄鳥會提供）

2025/05/09 00:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕珍貴稀有保育黃鸝全國一度僅存300隻，高雄市人均公園綠地面積六都最大，高雄市野鳥學會最新調查黃鸝族群數量達133隻，不但挺過去年風災，整體族群8年成長7倍，再創歷年新高紀錄，是全國數量最多城市，中華鳥會稱讚是「黃鸝之都」。

黃鸝常年飽受天然、人為威脅，造成族群數量銳減稀少，全國一度僅存300隻，高雄市野鳥學會發起保育行動，每年普查掌握族群數量，2017年平均數量19隻，族群逐年穩定成長，今年已達133隻，8年成長7倍，令人振奮！

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尤其高雄人均公園綠地面積六都最大，去年山陀兒等4個颱風侵襲重創高雄，造成大量樹木倒塌，黃鸝是公園綠地指標鳥種，所幸颱風避開黃鸝繁殖季，對整體族群影響不大，數量持續穩定成長，今年再創新高紀錄；連中華民國野鳥學會近日南下鳳山調查鳥類生態，所到公園可見黃鸝聆聽美聲，稱讚高雄是「黃鸝之都」。

鳥會分析以鳳山區發現35隻最多，是高雄擁有最多公園的行政區，還有衛武營都會公園等大面積綠地；其次鳥松區31隻，以澄清湖風景區為生態指標；還有左營區蓮池潭周邊、世運主場館附近樹林等；大寮區如鳳凰山、百合園區、山頂國小等，吸引黃鸝棲息與繁殖。

鳥會近年也繫放多隻黃鸝幼鳥，觀察到1隻從大寮區山頂國小繫放的黃鸝，飛到鳥松區鳥松國小後，已經連續2年多於鳥松國小築巢繁殖；高雄大學也是黃鸝棲息地，校方與鳥會簽署黃鸝保育聯盟，雙方持續合作生態監測，以校園作為研究保育基地，一起守護黃鸝生態，是最佳生命教育。

高雄鳥會總幹事林昆海說，民眾喜歡餵食松鼠，造成公園松鼠太多，衝擊鳥類生態，不斷侵擾、吃蛋等，整體生態失衡；此外，黃鸝喜歡高大樹木，建議市府修剪樹木應避免斷頭、過度修剪，只要沒有安全疑慮，儘量保留原樹不要修剪，提供鳥類宜居生活。

高雄黃鸝族群數量高達133隻。（高雄鳥會提供）

高雄許多公園可聽到黃鸝的天籟美聲。（高雄鳥會提供）

黃鸝喜歡高大樹木。（林頌富提供）

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