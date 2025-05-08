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    臺北鎮北宮徒步南下南鯤鯓廟謁祖進香 11天勇腳走288公里

    臺北鎮北宮首度挑戰288公里徒步回祖廟台南北門南鯤鯓代天府進香謁祖，今天第二天從桃園埔心走到新竹新豐鄉。（鎮北宮提供）

    臺北鎮北宮首度挑戰288公里徒步回祖廟台南北門南鯤鯓代天府進香謁祖，今天第二天從桃園埔心走到新竹新豐鄉。（鎮北宮提供）

    2025/05/08 23:04

    〔記者楊金城／台南報導〕臺北鎮北宮昨天首度挑戰288公里徒步回祖廟台南北門南鯤鯓代天府進香謁祖，今天（8 日）第二天從桃園埔心走到新竹新豐鄉，預計以11天勇腳走到南鯤鯓廟，5月17日抵達南鯤鯓廟謁祖。

    南鯤鯓廟的「大王」李府千歲神誕日是農曆4月26日（國曆5月23日）、「五王」范府千歲神誕日是農曆4月27日，目前正值國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」，臺北鎮北宮奉祀來自南鯤鯓廟分靈的五府千歲，決定徒步從新北板橋往南鯤鯓廟進香。

    臺北鎮北宮主委張義法與副主委林柄昆帶領30多人的進香團，護持李府千歲等神尊首次挑戰徒步288km回南鯤鯓廟謁祖，張義法說，這是臺北鎮北宮的創舉，需要的不僅是信仰的力量，更需要大家的支持與鼓舞。

    南鯤鯓代天府總幹事侯賢名今天說，有五府千歲的加持力挺，鎮北宮一定能完成謁祖的進香。

    團員走到腳底破皮，擦了藥繼續走，臺北鎮北宮往南鯤鯓廟進香明天第3天將從新竹走到苗栗頭份，將在17日下午抵達南鯤鯓廟。

    臺北鎮北宮首度挑戰288公里徒步回祖廟台南北門南鯤鯓代天府進香謁祖。（南鯤鯓廟提供）

    臺北鎮北宮首度挑戰288公里徒步回祖廟台南北門南鯤鯓代天府進香謁祖。（南鯤鯓廟提供）

    臺北鎮北宮首度挑戰288公里徒步回祖廟台南北門南鯤鯓代天府進香謁祖，第二天從桃園埔心走到新竹新豐鄉。（鎮北宮提供）

    臺北鎮北宮首度挑戰288公里徒步回祖廟台南北門南鯤鯓代天府進香謁祖，第二天從桃園埔心走到新竹新豐鄉。（鎮北宮提供）

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