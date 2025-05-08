母親節賞母親花！桃園大溪百吉10萬株金針花海開了

母親節賞母親花！桃園大溪百吉10萬株金針花開了。（記者李容萍攝）

2025/05/08 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕金針花又稱母親花，花語是忘憂和喜悅。母親節將至，桃園市大溪區百吉休閒農業發展協會攜手農業局，在鄰近石門水庫集水區的環湖路二段旁打造10萬株金針花田，是全市首座金針花主題園區，遊客不用遠赴花東就能欣賞金針花海！

農業局10日到25日舉辦「2025花現台七-繡球金針農遊趣」系列活動，局長陳冠義預告，10日上午在復興區枕頭山魅力商圈第二停車場辦理開幕式，11日在百吉休閒農業區遊客中心舉辦「百變精靈大集合」變裝大賽，參加者將「花」的元素融入服裝造型，創意走秀爭奪冠軍榮耀，同址17、18日辦理假日音樂饗宴、魔術夢幻泡泡秀。

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24日在枕頭山魅力商圈安排復興食農工作坊-芳香臘片DIY體驗、「枕頭山購樂趣」購買特色伴手禮即可抽獎；25日與三民社區合推「復興好竹藝．啡茶不可」，融合手作、竹藝、美學與茶文化，讓遊客體驗山城風情。

今年花季共整合添丁養生黑木耳、九天淨心農場、普拉多山丘假期、樂灣糧倉園區、丸山咖啡、枕頭山5號農園、瑞士鄉村農莊、葉家千金、錦發農場、富玉民宿、GOGOBOX餐車誌、崧境農場、復興食農等農場。

百吉休閒農業發展協會執行長黃國明表示，園區共研發5種可食用的金針花，入口處並展示15個品種，透過講解讓遊客更了解金針花被譽為忘憂草、母親花的意義所在，花期可到6月底。

台七桃花源休閒農業發展協會總幹事蘇怡隆說，今年因氣候異常，美中不足的是，復興區繡球花目前花開約3成、預估5月下旬才會盛開。

活動期間的假日，大溪警分局於枕頭山商圈周邊交通管制，3條免費接駁專車，紅線為慈湖停車場、溪坪公車站（樂灣糧倉）、百吉休閒農業區遊客中心；綠線為仁愛停車場、介壽國中停車場、葉家千金轉運站、九天淨心農場、花開了休閒農園、百吉休閒農業區遊客中心，藍線為葉家千金轉運站、祿客農莊；凡搭乘接駁車並完成活動粉絲專頁按讚，即可獲得30元折價券，可於商圈及休區內指定店家折抵消費。

另外，觀音區「白千層鐵炮百合花園」種植4萬株鐵炮百合，近日盛開純白大景非常壯觀，吸引各地遊客慕名而來捕捉美景。

10萬株金針花田位於鄰近石門水庫集水區的環湖路二段旁。（記者李容萍攝）

大溪百吉10萬株金針花開了，利用農場提供的道具還可拍出美麗倒影。（記者李容萍攝）

不同品種的金針花。（記者李容萍攝）

百吉休閒農業發展協會研發5種可食用的金針花。（記者李容萍攝）

大溪區百吉休閒農業發展協會休區好好拍。 （記者李容萍攝）

大溪區百吉休閒農業發展協會休區好好拍。 （記者李容萍攝）

大溪區百吉休閒農業發展協會休區今年也種玫瑰花。 （記者李容萍攝）

觀音區的「白千層鐵炮百合花園」盛開純白大景。（記者李容萍攝）

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