金門推認養路燈 年繳500元可認養1盞還可扣稅

金門養工所推動路燈認養政策，金門縣陶瓷廠廠長林蔚尚（左三）第一時間送暖，率先響應認養十盞路燈，養工所所長胡家睿（右二）頒贈認養證書。（金門縣養工所提供）

2025/05/08 22:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣養護工程所推動路燈認養制度，認養人或單位每年繳交500元即可認養1盞路燈，可選擇在路燈桿上標示認養單位名稱或祈福文字，即日起受理登記。

金門養工所推動路燈認養政策，金門縣陶瓷廠廠長林蔚尚第一時間送暖，率先表達支持，陶瓷廠將認養10盞路燈，也成為全縣第一個路燈認養單位。林蔚尚說，支持縣府推動節能減碳與社會公益，身為地方產業的1員，有責任也有義務回饋鄉里，這樣的參與不僅實質幫助政府，更讓員工與企業有機會共同累積善行與能量。

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養工所說，認養人或單位每年繳交500元即可認養1盞路燈外，因路燈認養屬於公益性捐贈，民眾或企業均可依法申報綜合所得稅或營利事業所得稅的扣除額。

養工所所長胡家睿說，目前金門有18000餘盞路燈，路燈電費持續攀升，對縣府財政造成壓力，養工所推動「路燈認養制度」，盼減輕縣府負擔，也提供民眾參與公共事務的機會。

胡家睿說，路燈認養制度結合民間「點光明燈」的傳統信仰，將認養路燈視為一項具體的祈福與公益行動，「每年繳交500元即可認養1盞路燈」，不僅照亮鄉里街道，更象徵點亮自身與家人的前程、積福報、納吉祥。

金門養工所說，「金門的建設要靠全民共同努力」是縣長陳福海一貫的主張，而路燈認養政策正好與陳福海所提「全民參與、共建福地」理念相呼應；路燈「照亮的不只是道路，更是鄉親的希望與幸福」。

金門縣政府為配合中央政策，2022年8月8日公告施行《金門縣公有路燈認養作業要點》，因推動力道不足，公告以來乏人問津，成了縣府少見的冷門政策，自陶瓷廠率先「送暖」，近日有關認養制度的詢問度有增加趨勢。

養工所說，相關路燈位置及可認養名單將不定期公告於金門縣養工所及路燈系統公開資訊，有興趣者可洽詢養工所免付費電話0800-020-120。

坊間反映，若是路燈透過認養方式，可以在宮廟、社區或是企業、商家的門口掛上商業文字或是「祈福文字」，提升活動宣傳力度，甚至在選舉期間是否能發揮一定的宣傳作用？都是值得思考「認養」的方向。

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