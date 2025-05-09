網傳疑法律系考題驚見「阿北」、「國鯧」！ 超酸出題讓網友笑瘋

律師林智群8日在社群分享在網路流傳的一份考題，笑翻大批網友。（圖翻攝自林智群臉書）

2025/05/09 00:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕律師林智群8日在社群分享在網路流傳的一份考題，出題者竟將前民眾黨主席柯文哲、現任白營主席兼黨團總召黃國昌、威京集團主席沈慶京等人，當作考題素材，笑翻大批網友。

林智群本週四在臉書分享網傳一份疑似法律相關科系的考題，圖片中看到的第一道題目為：「阿北因為要到土城閉關修練，所以交付印章一枚給蔥哥，請蔥哥為其辦理護照，詎蔥哥竟以該印章蓋用於本票發票人欄位，另於一旁註記代理人蔥哥等字樣並簽名，復向不知情之子文聲稱，此張本票為蔥哥代理阿北所發行，請問以下何者正確？（A）阿北應負發票人之責任（B）蔥哥應負發票人之責任（C）兩人均負發票人之責任 （D）兩人均免負責。」

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第二道題目則為：「國鯧因使用咆哮之術對同事嘶吼，造成同事耳膜受損，故簽發一張十兆元之匯票賠償同事，而該匯票卻未記載到期日。依票據法規定，其效力如何？（A）無效 （B）視為見票即付 （C）視為見票後定期付款 （D）效力未定。」

第三道題目是：「小沈簽發面額1500萬元之匯票予尊者，用以向尊者贈與宗教基金，但於發票人簽章欄位旁加註條件『須容積變大840%，本匯票才有效力，付款人始能付款』，則該匯票效力如何？（A）匯票有效，但該記載不生任何法律上效力 （B）匯票有效，該記載雖不生票據上效力，但有民法上之效力 （C）匯票有效，該記載亦有效 （D）匯票全歸無效。」

目前並不清楚這份考題是否為真，還是有人刻意惡搞出題在網上流傳，林智群分享時忍不住笑稱「到底是哪個學校出的考試題目？」其他網友們也紛紛留言嘲諷，「好難我頭好痛，自然組根本看不懂法律題，理工人怎麼可能犯法？」、「答案是（E）司法迫害」、「考題還偷偷臭了一下慈濟欸」、「正確答案都是民進黨打壓啦」、「小草們準備抵達戰場」、「選項缺了『賴清德出來負責』！」

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